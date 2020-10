În pereții unei clădiri din Bistrița a fost găsită o pisică mumificată de către doi tineri care voia să repare zidul unei pivnițe de la casa bunicilor lor zona Parcului Municipal.

Subiectul a invadat Europa

Subiectul a fost imediat preluat de prestigioasa publicație Tha Sun, iar apoi și de alte publicații de renume din toată Europa.

Jurnaliștii de la the Sun au făcut comparație cu legendarul Dracula care a devenit o emblemă a Transilvaniei și implicit a României.

„Felina fosilizata a fost descoperită în pivnița unei case din Bistrița, oraș care este prima oprire pentru protagonistul Jonathan Harker din romanul de groaza gotic din 1897. Având Halloween-ul aproape de noi, aceasta este o descoperire suprema, ciudata și destul de înfricoșătoare”, a scris The Sun.

De ce erau mumificate pisicile în Bistrița

Tot jurnaliștii englezi au explicat că mumificarea pisicilor făcea parte dintr-un ritual practicat nu numai în România.

Pisicile mumificate erau ascunse adesea în clădirile din Marea Britanie, America de Nord sau țările din nordul Europei pentru a proteja casa de spirite.

Cum au descoperit pisica mumificată

În The Sun este menționat și numele unuia dintre cei care au făcut descoperirea. Este vorba de Valentin, un artist în vârstă de 40 de ani, care a relatat pentru publicația britanică.

„Eu și fratele meu Adrian am găsit pisica în peretele casei bunicii mele, care a fost construită în 1921. Curățam pivnița când am observat o fisură în perete și am decis să slăbim cărămizile pentru a vedea ce se află în spatele ei. Ne-am gândit că am putea găsi o cameră sau un compartiment ascuns. În timp ce am scos câteva cărămizi, am observat ceva care arăta ca un cap în miniatură al unui animal”, a spus Valentin

Ce semnificație avea ritualul

„Era obișnuit să așezi corpul uscat al unei pisici în interiorul pereților unei case nou construite pentru a alunga spiritele rele sau pentru noroc. Se știa că pisicile simt fantomele și alte ființe supranaturale, iar pisicile uscate erau uneori plasate în locuri considerate vulnerabile pentru vrăjitoarele care intrau în casa, în acest caz în pivniță.”

Această practică a început în secolul al 17 și devenise o obișnuință pentru oamenii acelor vremuri. Conform Readers Digest, pisicile erau considerate bune apărătoare împotriva ghinionului și a vrăjitoriei.

Îngroparea pisicilor și oaselor mumificate în pereții și cavitățile acoperișului caselor este una dintre cele mai înfiorătoare. Oamenii încă găsesc pisici mumificate atunci când își renovează casele.

Cei de la The Sun au mai precizat că descoperirea tinerilor din Bistrița se poate vinde la o licitație pentru cel puțin 1.200 de lire, potrivit thesun.co.uk