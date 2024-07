Social Descoperirea revoluționară: Bacteria Fusobacterium este eficientă în tratarea cancerului de cap și gât







Recent, cercetătorii au descoperit că bacteria Fusobacterium, cunoscută anterior pentru asocierea sa cu progresia cancerului intestinal, are un efect benefic neașteptat asupra celui mai frecvent tip de cancer de cap și gât, arată un articol publicat în revista Cancer Communications.

Efectul invers al bacteriei Fusobacterium

Contrar așteptărilor, prezența Fusobacterium în cavitatea bucală a pacienților cu cancer de cap și gât s-a dovedit a fi asociată cu un prognostic mai bun. Cercetătorii, coordonați de Miguel Reis Ferreira de la Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust din Regatul Unit, au observat că pacienții cu niveluri mai ridicate ale acestei bacterii aveau șanse mai mari de supraviețuire comparativ cu cei cu niveluri mai scăzute.

Într-un experiment separat, Anjali Chander de la King's College London a demonstrat că expunerea celulelor canceroase din cap și gât la Fusobacterium a dus la o reducere semnificativă a numărului de celule viabile. Bacteria pare să elimine celulele tumorale prin eliberarea unor molecule toxice.

Implicații pentru tratament

Această descoperire ar putea reprezenta un prim pas important în optimizarea tratamentului pentru cancerul de cap și gât. Bacteria Fusobacterium ar putea servi drept biomarker predictiv pentru răspunsul la tratament, permițând dezvoltarea unor terapii mai puțin invazive și cu efecte secundare reduse.

Deși aceste rezultate sunt promițătoare, cercetătorii avertizează că rolul bacteriei Fusobacterium trebuie analizat cu atenție, având în vedere și efectele sale negative în alte tipuri de cancer, cum ar fi cel colorectal.

Un nou orizont în lupta împotriva cancerului

Descoperirea acestor proprietăți benefice ale bacteriei Fusobacterium deschide noi perspective în oncologie. Miguel Reis Ferreira a descris momentul descoperirii drept un adevărat "Evrika", subliniind potențialul acestei bacterii în tratamentele viitoare pentru cancerul de cap și gât.

Această cercetare subliniază complexitatea interacțiunilor dintre bacterii și cancer, și sugerează că unele microorganisme pot juca roluri multiple, uneori benefice, în funcție de contextul specific al bolii.

Continuarea studiilor în acest domeniu promite să dezvăluie și mai multe aspecte neașteptate și să conducă la îmbunătățirea semnificativă a abordărilor terapeutice pentru diverse tipuri de cancer.

<iframe width="760" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/IMbwUh2hBi4" title="New Research Ties Oral Bacteria to Colorectal Cancer and More Diseases" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>