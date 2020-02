Descărcați, cât mai puteți! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

21 februarie

Pe 21 februarie s-au născut Robert Mugabe, Hubert de Givenchy, Ann Sheridan, Harold al V-lea, Sacha Guitry, Anton Bacalbaşa, Timotei Cipariu, Ilie Boca, Ana Maria Sireteanu.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii Timotei şi Eustatie. Nimic în ”Kalendar”.

Iată, ceva interesant, pntru mine și pentru toți cei care descarcă filme și muzică de pe net în scop personal, nu comercial :

Titularii de drepturi de autor fac presiuni asupra Berlinului pentru a consolida responsabilitatea companiilor tehnologice. Editorii din industria televiziunii și cinematografului au făcut presiuni în Germania, pentru a incrimina platformele online pentru conținuturile ilegale descărcate.

Noua Comisie Europeană prevede o nouă lege radicală referitoare la serviciile digitale pentru acest an. Deși nu există încă detalii, titularii de drepturi au declarat guvernului german că noua lege ar trebui să înăsprească reglementările pentru Google și Facebook.

Noua reglementare se va referi la discursul de ură, dezinformarea online, publicitatea politică online și echitatea în comerțul electronic. Ea va afecta rețelele sociale și serviciile de cloud, dar și piețele online, cum sunt Airbnb și furnizorii de servicii de internet. Totuși, se așteaptă mari eforturi de lobbying, asemenea celor desfășurate pentru directiva drepturilor de autor, finalizată anul trecut după o confruntare între giganții digitali, YouTube, în special și industria muzicală și de cinematografie.

O chestiune esențială pentru noua lege este responsabilitatea.

Directiva actuală a comerțului electronic exonerează furnizorii de servicii de orice responsabilitate pentru conținuturile ilegate descărcate de către utilizatori, inclusiv de încălcarea drepturilor de autor, dar numai după ce le suprimă ca urmare a unei sesizări.

Viitoarea directivă va obliga unele tipuri de servicii să utilizeze măsuri proactive, cum sunt filtrele de descărcare pentru a nu mai fi responsabile de conținuturile descărcate ilegal. Noile reglementări ar putea să includă o autoritate europeană centralizată de poliție specializată. Dar toate măsurile ce se pregătesc se lovesc de rezistența companiilor digitale, dar și a unor grupruri din societatea civilă. De exemplu, European Digital Rights, un grup care apără drepturile cetățenilor se teme că modificările de responsabilizare vor conduce la filtre obligatorii, punând astfel capăt libertății de exprimare.

EDiMA, un alt grup de lobbying al societăților digitale care cuprinde Google, Facebook, Snapchat a avertizat că asemenea schimbări ar putea produce interferențe perverse cu drepturile fundamentale ale utilizatorilor lor.

Germania ar trebui să joace un rol important în elaborarea acestor legi, fiind cel mai mare și puternic economic stat din UE, poziția sa a fost determinantă în adoptarea regulamentului general pentru protecția datelor, dar și lobbyingul contra reglementărilor este la fel de puternic. Industria cinematografică și de televiziune dorește măsuri anti-pirataj. Astfel, Asociația Televiziunilor Comerciale-ACT face presiuni amintind că există o diferență juridică între serviciile pasive cum sunt cele de cloud și serviciile care organizează și difuzează activ conținuturi, cum sunt actualitățile difuzate pe Facebook.

UE trebuie să respecte aceste diferențe, notează ACT.

Orice modificare a regimului responsabilității nu trebuie să facă atingere cu sfera siguranței, se spune într-un document emis de ACT.

Motion Picture Association, un grup de presiune compus din greii industriei cinematografice reclama obligația de a-ți cunoaște clientul în dreptul UE. Această prevedere ar trebui să împiedice prestatarii de servicii să facă afaceri cu parteneri anonimi. Exemplul prezentat sunt două site-uri pirat găzduite de un furnizor francez.

Sunt de acord cu sondajul realizat la nivel mondial care spune că mergem într-o direcție greșită. 87% din populația globului are această părere. Dar, continuă să meargă în direcția greșită! Se pare că foarte puțini oameni sunt mulțumiți de viața lor pe acest Pământ. Informația de mai sus este edificatoare. Se cer bani pentru informații importante, care fac lucrul comun, cultura, arta, informația, ceea ce definește condiția umană, la un moment dat. Civilizația. Ceea ce ne unește, ca oameni. Generația mea a imaginat și realizat netul ca un mediu prietenos pentru muncă, comunicație și distracție. GRATIS. Milenialii și generația Z vor distruge civilizația actuală, bazată pe liber schimb. Egoiști, răsfățați, comozi, infantili, fără onoare și fără să-și asume responsabilități, sunt drogați tot timpul de o viață virtuală, de pe net. Este incriminat discursul de ură, foarte bine, dar nimeni nu pune în discuție discursul de prostie? Pierre, prietenul meu de la Paris, imi spunea ca mai ajută colegii de la ”Le Figaro”, ediția online. Toate ziarele serioase, care se respectă, au păstrat ediția pe hârtie, print. Altfel ziarul, nu mai este ziar, ci doar un amărât de blogg, comenta multimiliardarul Rupert Murdoch, părintele presei de scandal. Pierre se trezește la ora 07:00, ora Parisului. Are drepturi de administrator așa că intra pe situl de editare al ziarului și citește postările la diversele articole. În general sunt vreo două-trei sute de postări. Oameni singuri, femei nefericite, persoane dornice să comunice cu cineva, dar și multă prostie în stare pură, analfabeți second degree. Cei care știu să citească, dar nu înțeleg ce au citit. Sunt din ce în ce mai mulți, mă informează prietenul meu de la Paris. Să vă spun ce se întâmplă cu forumul EVZ? Bună întrebare!

Trebuie să rezolv corespondența, sunt cu trei-patru zile în urmă, nu sunt în cea mai bună formă din viața mea, dar ascult in loop, ”Encore une fois” melodia trance a lui Sash! Varianta plină de seducție a vocalistei Sabine Ohmes, care, după marele succes din 1997 a primit numele de scenă Encore. Încă odată, doar mâine este o altă șansă, altă speranță, encore une fois, mâine este o altă zi!

