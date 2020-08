Anunțul cu privire la obligativitatea de a intra în carantin a fost făcut chiar de deputatul USR, într-o postare pe Facebook. Stelian Ion a declarat că este a treia oară când trece printr-o astfel de situație.

„Sunt la al treilea episod de izolare de la începutul acestei pandemii. A fost întâlnirea cu domnul Chițac, apoi un episod de tuse și febră, iar acum un contact cu o persoană depistată pozitiv. În momentul în care am aflat că persoana cu care am interacționat pentru o clipă la ieșirea de la inaugurarea hotelului Panoramic din Olimp are Coronavirus, am anunțat DSP Constanța și am intrat în izolare până pe 16 august”, a anunțat Stelian Ion

În pe care a publicat-o pe pagina sa de Facebook, deputatul USR a îndemnat pe cei care îi urmăresc activitata să se protejeze și să respecte toate măsurile impuse de autorități.

„Eu cred că paza bună trece primejdia rea. Până la eradicarea acestui virus trebuie să învățăm să trăim cu el, să avem grijă și să respectăm regulile. Purtați mască, mănuși (când este nevoie) și păstrați distanța fizică de rigoare. E greu, e nefiresc, dar e mult mai dificil să stai în carantină/izolare sau, și mai grav, să contactezi virusul”, a mai scris Stelian Ion, precizând că cel cu care a interacționat nu a participat la evenimentul de la Panoramic:

„Pentru că m-au întrebat jurnaliștii despre acest amănunt, precizez că domnul cu care m-am întâlnit întâmplător la ieșirea din incinta Hotelului Panoramic nu a participat la inaugurare, era în trecere prin acea zonă. Sănătate maximă tuturor!”.

Se pare că deputatul USR s-a întâlnit cu un controversat om de afaceri din Constanța, care derulează proiecte imobiliare în Constanța, Cristian-Gabriel Panait. Acesta a fost confirmat cu noul coronavirus, ceea ce îl obligă pe Stelian Ion să intre în carantină, conform reglementărilor impuse de autorități pentru limitarea răspândirii pandemiei de coronavirus.

Considerat un apropiat al fostului primar PSD, Radu Mazăre, și a anturajului acestuia, afaceristul Cristian-Gabriel Panait este administratorul firmei MCF Construct 2000 SRL și acționar la alte firme prin intermediul cărora dezvoltă proiecte imobiliare în Constanța. El, a câștigat mai multe proiecte imobiliare în Constanța, pe vremea administrației Mazăre fiind considerat, de presa locală, unul dintre „samsarii imobiliari”, din zonă.

Gabriel Panait construiește, prin MCF Construct 2000 SRL, un complex hotelier de 15 etaje între cluburile din Mamaia, iar acest lucru a stârnit nemulțumirea patronilor acestora.