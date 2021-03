În contextul în care președintele Klaus Iohannis a cerut ministrului Justiţiei să explice public de ce dosarul „10 august” a fost clasat, Mihai Poliţeanu, deputat USR, a transmis un mesaj tranșant, susținând că „lumea o ia un pic pe arătură, inclusiv preşedintele”

„Cred că lumea o ia un pic pe arătură, inclusiv Preşedintele. Hai să ne oprim în a da senzaţia că un politician, fie el şi ministrul Justiţiei, poate sau trebuie să influenţeze mersul unui dosar în Justiţie. Putem critica decizia unei instanţe, da, dar nu putem presa politic pentru o anumită soluţie. Ca Preşedinte, eventual, poţi lua la întrebări Procurorul general cu privire la nelucrarea, tergiversarea unui dosar sau a mai multor, fără, însă, a indica o soluţie. În cazul specific al dosarului 10 august, în mod clar principala instituţie vinovată pentru lipsa unei anchete efective este DIICOT”, scrie deputatul USR.

Deputat USR, mesaj tranșant pentru președintele Klaus Iohannis

„Însuşi Preşedintele Iohannis a numit-o procuror şef DIICOT pe Giorgiana Hosu, în ciuda protestelor publice. Dacă tot vrem soluţii, hai să discutăm despre soluţii realiste pentru viitor: reformarea Legii adunărilor publice, pe care Jandarmeria vrea s-o îngroape. Avem un proiect de lege excelent in Parlament pentru a face acest lucru. Hai să trecem împreună, cu sprijinul USR PLUS, PNL şi UDMR această lege; Agentul guvernamental al României de la CEDO să nu se mai comporte ca un politruc, aşa cum a fost cazul în dosarele Revoluţiei sau Mineriadelor, şi la momentul în care dosarul 10 august va ajunge pe masa Curţii Europene.” a scris Mihai Poliţeanu, joi, pe Facebook.

Klaus Iohannis cere ministrului Justiţiei să explice cum a fost clasat Dosarul 10 august

Preşedintele României, Klaus Iohannis, i-a cerut ministrului Justiţiei, Stelian Ion, să explice de ce dosarul „10 august” a fost clasat.

„Solicit ministrului Justiției să explice public de urgență cum s-a ajuns în situația ca dosarul vizând evenimentele din 10 august 2018 să fie clasat. Românii au tot dreptul să știe cine sunt cei vinovați de actele de violență împotriva manifestanților pașnici. Lucrurile nu se pot încheia aici și de aceea am cerut ministrului Justiției și ministrului de Interne să găsească soluțiile pentru ca adevărul în legătură cu 10 august să fie aflat, iar cei responsabili să răspundă”, a transmis Klaus Iohannis pe Facebook.