Miercuri, deputatul AUR Georgel Badiu a spus că nu există nicio garanţie pentru magistraţi şi pentru justiţie dacă se desfiinţează Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie (SIIJ). Acesta a mai spus că că prin acest demers se doreşte ca DNA să fie folosită ca armă politică.

„Ne jucăm cu înfiinţarea şi desfiinţarea unor structuri. Vine unul la putere, o înfiinţează din nou, altul o desfiinţează din nou. (…) Totul se face la comandă, se votează după agenda celor la guvernare. Nu este normal. (…) Nu avem nevoie de alte ‘portocale’ prin DNA sau de alţi indivizi care comit abuzuri în funcţiile înalte în care au ajuns datorită nu ştiu căror matrapazlâcuri politice. Haideţi să facem în aşa fel să corectăm şi DNA. Dacă tot vrem să desfiinţăm SIIJ, nu am văzut nicio garanţie pentru magistraţi, nu am văzut pentru justiţie, nu am văzut eforturi pentru corectarea DNA. Ştiţi de ce? Pentru că DNA este folosită ca armă politică. Asta este problema”, a afirmat Badiu la dezbaterea proiectului privind desfiinţarea SIIJ.

Printre aletele, deputatul AUR a mai ținut să precizeze ccă discuţia nu este despre existenţa sau despre desfiinţarea Secţiei speciale, ci despre DNA.

„Discuţia, de fapt, rezidă în ce este DNA şi ce face şi în slujba cui se pune. Aţi mai auzit ceva de DNA de când a plecat Kovesi? Nimic nu mai face DNA şi nici nu o să auziţi până nu se scapă de Secţia specială, după care o să înceapă ‘jihadul’ în justiţie. Asta este problema. Aveţi grijă de justiţia din România, pentru că din cauza asta se alege praful de România”, a spus deputatul AUR.

Proiectul de lege privind desființarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) este dezbătut, miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, care urmează să dea şi votul final.