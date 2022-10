Departamentul de Apărare din SUA va stabili o indemnizație pentru femeile care călătoresc pentru a face avort

Lloyd Austin a spus că „efectele practice ale schimbărilor recente” vor afecta pregătirea militară, făcând referire la decizia controversată a Curții Supreme din iunie de a anula Roe v. Wade, hotărârea de referință din 1973 care a stabilit dreptul constituțional la avort.

Austin a remarcat că pentru a primi îngrijirea necesară, „un număr semnificativ” de membri ai serviciului și familiile lor vor fi forțați să călătorească pe distanțe lungi, să-și ia concediu de odihnă și să plătească mai mult din buzunar.

Legislația federală

„În opinia mea, astfel de efecte se califică drept circumstanțe neobișnuite, extraordinare, dificile sau de urgență pentru persoanele aflate în întreținere și vor interfera cu capacitatea noastră de a recruta, păstra și menține pregătirea unei forțe calificate”, a continuat el.

Conform legislației federale actuale, majoritatea avorturilor nu au voie să fie efectuate în instituțiile medicale militare, cu excepția cazurilor de viol, incest sau când sănătatea mamei este în pericol. Membrii serviciului care doresc un avort care nu au legătură cu acele categorii trebuie să caute îngrijire în afara sistemului militar. Mai mult, asigurarea de sănătate Tricare a membrilor serviciului nu acoperă costul avortării în mod privat.

Statele în care este interzis avortul

În cele aproximativ patru luni de când Curtea Supremă a anulat Roe v. Wade, șaizeci și șase de clinici din cincisprezece state au încetat să ofere proceduri de avort. Datele au arătat că dintre acele șaizeci și șase de clinici, patruzeci oferă încă servicii fără avort, în timp ce douăzeci și șase s-au închis. Cele paisprezece state în care avorturile sunt aproape în totalitate interzise sunt Alabama, Arizona, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Dakota de Sud, Tennessee, Texas, Virginia de Vest și Wisconsin.

Între timp, accesul la avort este limitat într-un al cincisprezecelea stat, Georgia, unde procedura este permisă până la detectarea activității cardiace fetale, care are loc în jurul celei de-a șasea săptămâni de sarcină. Analiza lui Guttmacher a arătat că cele paisprezece state au fost responsabile pentru peste 125.000 de avorturi în 2020, în timp ce peste 41.000 de avorturi au fost efectuate în Georgia în același an, potrivit The National Interest.