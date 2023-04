Deosebirea dintre slugile din fruntea României și conducătorii bulgari

La începutul acestei săptămâni, trei state vecine Ucrainei: Polonia, Ungaria și Slovacia, au anunțat că interzic importurile de cereale și produse oleaginoase din Ucraina. Aceste măsuri luate de statele menţionate, toate, ca şi noi, membre ale Uniunii Europene, toate, ca şi noi, având granița comună cu Ucraina, sunt menite să protejeze fermierii din țările respective. Aceștia au protestat, reclamând că sunt duși la faliment de către concurența neloială a produselor ucrainene, pentru care nu se percep niciun fel de taxe.

Nimeni, dintre cei care au luat aceste măsuri, nu au fost catalogați de către cetățenii din țările lor, nici ca fiind putinisti, nici ca fiind pro-ruși. Și, evident, că nici nu este așa. Încă de la începutul războiului, Polonia a fost una dintre primele țări care au susținut, din toate puterile și cu toate mijloacele, Ucraina atacată de Rusia. Slovacia, la rându-i, a donat toate cele 13 avioane de vânătoare MIG, extrem de utile armatei ucrainene pentru că pot intra în luptă imediat, piloții ucraineni fiind instruiți deja să le folosească.

Solidaritatea cu Ucraina nu i-a împiedicat însă pe conducătorii țărilor respective să ia măsuri drastice de protecție pentru fermierii lor.

Dar, să nu ne comparăm cu Polonia, Ungaria și Slovacia, mai vechi decât noi în UE, ci cu vecinii noștri bulgari cu care, de mânuța, în 2007, am intrat împreună în UE, în urma Poloniei, Ungariei și Slovaciei.

Pe data de 31 martie anul acesta, fermierii bulgari au blocat Vama Giurgiu, protestând împotriva concurenței neloiale făcute de produsele ucrainene. Lor li s-au alăturat și fermierii români aflați în aceeași situație. Bulgarii au amenințat că vor bloca toate punctele de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria. Pe data de 7 aprilie 2023, protestul a luat amploare. Atât fermierii români cât și cei bulgari au ieșit în stradă cu utilajele agricole, iar vama de la Giurgiu a fost din nou blocată.

De această dată, numărul protestatarilor, foarte mulți conducând, după cum am spus, utilaje agricole, a fost cu mult mai mare decât la protestele din zilele precedente. Mai mult, fermierii bulgari au dat foc pe linia de graniță, simbolic, unui stup de albine vopsit în culorile steagului ucrainean. Nimeni nu i-a catalogat drept putinisti sau pro-ruși.

Care au fost urmările acestor proteste? Guvernul din țara vecină a anunțat, în această săptămâna, că ia în calcul foarte serios interzicerea importului de cereale ucainene, bulgarii alăturându-se astfel celor trei ţări UE care deja au făcut acest lucru. În România, rezultatele manifestațiilor au fost cu totul altele. Nimeni nu i-a băgat în seama pe fermierii noștri. Președintele Klaus Iohannis a plecat în excursie în Japonia și Singapore. Spunem “excursie” și nu “vizită de stat” pentru că, așa cum se cunoaște, rezultatele sejurului din Singapore au fost 0 pentru România, iar al celui din Japonia, 0 plus nimic.

Săptămâna aceasta, după ce s-a odihnit puțin, președintele Iohannis a plecat, cu același avion de lux – probabil nu terminase de vizionat toate filmele din sala de cinematograf zburător – în excursie în America de Sud. Drum istovitor, având ca scop reînnodarea tradiționalei prietenii româno-braziliane, ruptă în urmă cu 20 de ani, a tradiționalelor relații de prietenie româno-chiliene, rupte în urmă cu 10 ani, și a tradiționalelor relații de prietenie româno-argentiniene, rupte în urmă cu 30 de ani. Vizita va debuta fulminant cu un tur la Muzeul Memorial dedicat Președintelui Juscelino Cubitschek de Oliveira, fondatorul orașului Brasilia. Vizionare plăcută!

Astfel, România a rămas, dintre toate cele cinci țări member UE vecine cu Ucraina, singura care nu interzice nici tranzitul, nici importul de produse agricole ucrainene, sugrumandu-și, practic, fermierii. Ba, chiar dimpotrivă. Rămânem principalul canal de tranzit pentru cerealele ucrainene. Cu justificată mândrie patriotică, Președintele Klaus Iohannis a informat: “„Le-am facilitat tranzitul de cereale. Peste jumătate din ce a exportat Ucraina a trecut prin România, drum, cale ferată, port, deci o cantitate imensă, peste 14 milioane de tone de cereale am exportat prin România și o facem în continuare. Nu le luăm impozit, nu le luăm taxe pe asta.”

Deci fără taxe și fără impozite pentru ucraineni, în timp ce produsele fermierilor români sunt taxate și impozitate de către România. Astfel, fermierii noștri, care în multe rânduri au situat România pe primul loc la exportul de cereale în UE, sunt duși la faliment de către excursioniştii din fruntrea statului român, pentru că nu pot face față prețurilor mici ale produselor ucrainene.

Poate că măcar de data asta, ne ridicăm și noi la nivelul Bulgariei, și nu mai rămânem singurii trepăduși de uși capitonate și lingăi de clanțe pe la cancelariile europene.

Poate unii dintre dumneavoastră veţi socoti că ceea ce am spus până acum, nu are legătură cu ce voi spune în continuare. O spun totuşi, pentru că eu cred că are.

Maria Cociorvan! O mâna de femeie, în vârstă de 72 ani, din satul Ilfovăţ, județul Suceava! Bolnavă grav de inimă! În 2014 s-a trezit cu mascații la poartă! I-au ordonat scurt: “Ia-ți ochelarii, actele și banii!”! Nu i-au mai spus nimic altceva! Au umflat-o în dubă și au cărat-o preț de mai mult de jumătate de zi până la DNA București! Pe drum, bătrâna suferindă nu a îndrăznit decât să ceară un pahar cu apă!

La DNA București a aflat că este acuzată că a dat mită unui judecător din Rădăuți, 10 ouă! După audierea care a durat mai mult de două ore, precedată de o așteptare lungă pe holuri, procurorul DNA i-a dat Mariei Cociorvan drumul pe stradă! Femeia, fără niciun ban și medicamente la ea, a ajuns într-un târziu la Gara de Nord! În gară, s-a așezat pe o bancă și a început să plângă!

O bătrână de 72 de ani, bolnavă grav de inima, cărată cu duba de mascați mai mult de o jumătate de țară, audiată la DNA Central pentru că ar fi dat mită 10 ouă, zăcea abandonată în cea mai mare gara CFR din România! Câțiva oameni cu suflet bun, aflați în trecere prin cea mai mare gara din România, au ridicat-o de pe bancă, i-au cumpărat medicamente, mâncare și un bilet până acasă! După care au urcat-o în trenul de Rădăuți! În anul 2016, Maria Corciorvan a murit! Săptămâna asta, adică la 7 ani după moartea bătrânei, Curtea de Apel Cluj a declarat-o nevinovată! Pe Maria Cociorvan!

Ticăloșilor!

Urmăriți varianta video, AICI.