”Nominalizarea lui Florin Citu – premier desemnat – este de departe cea mai tare mutare politica a presedintelui Iohannis din ultima perioada!

In ciuda atacurilor badaranesti in fel si chip, premierul desemnat chiar stie carte, intelege mecanismele pietelor financiare, e un tip fin, clar la minte si precis! Are deci toate calitatile care l fac sa fie un bun negociator pentru noi ca stat, in contextul atat de dificil economic in care PSD a lasat Romania. Sa nu uitam ca Romania va intra in procedura de deficit excesiv si sa nu uitam ca Azi Comisia Europeana a transmis un mesaj dur Romaniei apropos de riscurile enorme pe care le presupune pentru economia romaneasca, legea votata de psd cu majorarea punctului de pensie cu 40%.

Si chiar daca, sa spunem, guvernul Citu nu va fi investit, cu siguranta omul asta va ramane un ministru de finante pe termen lung in guvernele pnl pentru ca este un tip de incredere si de mare valoare!

Si Nu mi as permite sa iau atat de vehement apararea unui om politic, daca nu l as cunoaste de atat de mult timp si daca nu mi ar fi castigat increderea in atat de multi ani. Iar pentru mine, nominalizarea facuta de Iohannis e primul MARE SEMN ca intram intr o etapa de normalitate politica – adica sa vedem sprijiniti in politica si oameni noi care chiar stiu meserie! e primul pas ca si in Romania clasa politica capata un suflu nou!

