Monden Denis Alibec, mașini de sute de mii de euro. Cu ce bolid s-a afișat ultima dată fotbalistul







Denis Alibec este unul dintre fotbaliștii pasionați de mașini puternice. Prima lui mașină din această categorie afost un Mercedes McLaren 570 S. Bolidul valora nu mai puțin de 170.000 de euro. Iar achiziția a stârnit un adevărat scandal la acel moment. S-a speculat inclusiv că din cauza acestei achizții s-ar fi supărat finanțatorul Steșei și l-ar fi dat afară.

Cu toate acestea, Alibec a lămurit situația. „Nu e treaba nimănui pe ce dau eu banii munciți de mine! Dacă vreau, pot să-mi cumpăr și avion și să dorm în el! Steaua m-a dat afară fiindcă nu mai dădeam goluri.

Mașini numai una și una

Mașina era vinovată de asta? Am vrut s-o vând acum, dar m-am răzgândit. Nu m-am plictisit, dar e o mașină sport, pot s-o conduc doar vara, iarna n-am cum să merg cu ea”, a spus fotbalistul. După ce și-a vândut această mașină, Alibec a trecut la BMW. Dar nu la orice fel de bolid de la această marcă ci la unul X6 Competition.

Acesta este un model extrem de scump, care la momentul lansării pe piață a costat 380.000 de euro. Mașina a reușit la acel moment să depășească la mai multe teste, celebrul model Urus de la Lamborghini. Suma de pornire pentru această mașină la acel moment era de 147.501 lei. De altfel la sfârșitul anului trecut fotbalistul pusese un anunț că vinde bolidul.

Alibec s-a upgradat?

Cel mai probabil din greșeală, în anunț, scria că prețul de vânzare este de 110.000 de lei, adică 22.000 de mii de euro. Alibec este posibil să fi greșit moneda în care a pus acel anunț.

Dar BMW-ul nu este ultima mașină cu care s-a afișat fotbalistul. Acesta apare într-una dintre pozele de pe Instagram cu un Mercedes Benz AMG. Nu știm dacă mașina îi aparține sau nu, dar cert este că Alibec pare foarte mândru de bolidul din spatele lui.