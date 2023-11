Denis Alibec, euforic după meciul România-Elveția. Atacantul, în cel mai important moment al carierei

Denis Alibec, marcatorul României cu Elveția, a oferit prima declarație după ce echipa națională a României a reușit să câștige cu 1-0 împotriva Elveției în fața a 50.224 de spectatori. „Tricolorii” vor face parte din urna a doua la tragerea la sorți care va avea loc la Nyon la începutul lunii decembrie. Alibec a fost cel care a adus victoria formației sale.

„Cred că cel mai frumos moment din viața mea să marchez în fața a 50.000 de români și le mulțumim că au fost alături de noi. E visul oricărui fotbalist să ajungă la un turneu final cu țara sa. Sunt mândru de această echipă”, a spus atacantul.

Denis Alibec a crezut în calificare

Alibec le-a mulțumit fanilor care l-au susținut și le-a promis că echipa națională a României va da tot ce este mai bun și în etapa următoare. El a mai spus că a crezut în calificare încă de la început.

„Le mulțumim enorm. Au fost superbi și le promitem că vom face o figură frumoasă. Îi așteptăm la Euro. Elveția are jucători fantastici, pasează și așa o să fie toate meciurile la Euro. De când am venit la prima convocare am zis că e șansa unei generații și putem să facem asta împreună. Suntem o familie, ne bucurăm pentru România și suntem alături. Sper să fiu acolo, să am ritm de joc și să vin aici pregătit 100% să dau totul”, a spus jucătorul despre prezența la Euro 2024.

Denis Alibec, despre tragerea la sorți

Denis Alibec a mai declarat că nu îl interesează cu cine va pica România la tragerea la sorți și că echipa lui va arăta ce înseamnă fotbalul adevărat. El a dedicat golul familiei, colegilor și fanilor.

„Să picăm cu oricine. Să arătăm fotbalul din această seară și să fim noi bine. Dedic golul familiei, colegilor, românilor și mie în ultimul rând. Românii știu să facă spectacol și sper să vină în număr mare în Germania”, a spus acesta.

El a dat golul care a făcut diferența

Alibec a reușit cel de-al patrulea gol în tricoul echipei naționale a României în 33 de meciuri. El a mai marcat în preliminariile Campionatului European cu Andorra și Israel. Fotbalistul a finalizat la capătul uneia dintre cele mai frumoase acțiuni ofensive din această campanie. Mingea a circulat pe traseul Fl. Coman – Stanciu – Moruțan – Alibec și ultimul a marcat lejer din șase metri, potrivit As.