Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Daniela Pescaru (foto în articol), și-a dat demisia din funcția de secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice (MFP), conform unei decizii publicate în Monitorul Oficial.

„Specialistul pe buget din Ministerul de Finanțe, Daniela Pescaru, a demisionat, luni, chiar în ziua instalării Guvernului Orban și în perioada în care trebuie pregătit bugetul pentru anul viitor”, a spus Mihai Gâdea.

„Având în vedere cererea doamnei Daniela Pescaru, transmisă prin Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr 12.289 din 15 octombrie 2019 (…) prim ministrul emite următoare decizie: la data în vigoare a prezentei decizii doamna Daniela Pescaru se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice”, se menţionează în documentul publicat în MO.

„Chiar este o lovitură. Am lucrat cu doamna Pescaru acum 10 ani. Cu Daniela Pescaru am făcut reforma pensiilor, acum 10 ani, când am mărit pensiile. Era un specialist foarte bun. Ea i-a mai amenințat și acum ceva vreme, când aveam discuții cu PSD în coaliție”, a recunoscut, la Sinteza zilei, Varujan Vosganian.

Daniela Pescaru, cea care avea un rol important în elaborarea bugetului, a început să lucreze la MFP în 1991, la Direcţia Generală de Programare Bugetară, ca expert în domeniul de finanţare a autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat. În 2003 a fost numită şef serviciu Programarea bugetară a cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, iar în 2007 director general adjunct Finanţe publice – domeniul programarea bugetară a cheltuielilor finanţate integral/parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, în 2009 preluând postul de director general, potrivit Agerpres.

