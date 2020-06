„Ultima poza facuta in acest studio! DEMISIONEZ! Nu am cum sa accept ce se intampla! Nu mi se pare normal! E sub demnitatea umana ca o femeie sa ne spuna ca este agresata si noi sa fim obligati sa ne facem ca ploua doar de dragul artei. Eu nu pot sa fac asta. Am zis in direct asta si imi asum!

Chiar daca voi fi data in judecata. Imi pare rau dar nu pot sa tac. A fost o experienta frumoasa pana la un punct cand lucrurile au inceput sa degenereze. Atat am avut de zis… La revedere!”, a scris Emily pe pagina sa de Instagram.

Un fan a înregistrat-o pe Emily pe Instagram. Acesta a declarat că nu se aștepta să surprindă așa ceva într-un live făcut pe platforma de socializare și că dacă ar fi știut ar fi pornit filmarea mai devreme.

„Nu mi-a trecut prin cap să filmez încă de la inceputul live-ului Emily a mai precizat :Colegii de la Acces direct sunt niste oameni minunați ,doar că staff-ul se face că plouă doar ca să crească în audiență și calcă peste 1tot ce inseamnă bun simt! Sunt lipsiți de scrupule ,In timpul live-ului se intrerupea deoarece cei de la Acces Direct o sunau să i spună că nu are voie sa spună ,nimic de cele întâmplate și să inchidă live-ul”, scrie RomaniaTV.