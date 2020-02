Dumitru Pop a precizat că a fost victima unor răzbunări crunte din cauza faptului că a avut curajul să spună lucrurilor pe nume. Acesta a anunțat că va trece la Pro România, acolo unde vrea să facă o politică transparentă, în folosul comunității. Totodată, Dumitru Pop susține că a fost victima unor răzbunări crunte și nu a mai rezistat.

Motive sunt multe, a declarat primarul, dar voi expune doar cateva mai importante:

1. Am incercat intotdeauna sa spun adevarul in partid, se pare ca acest lucru a deranjat mult si am fost marginalizat in echipa judeteana.

2. Desi am fost santajat si denigrat in trustul de presa controlat de catre unii fosti conducatori ai PSD Satu Mare, nu am cedat si am continuat sa spun adevarul.

3. Organizatia locala de la Odoreu a fost dizolvata pentru ca nu am acceptat sa dau lucrarile castigate de noi, echipa de la Odoreu, unor firme controlate de sefii de partid.

4. Comuna Odoreu a fost taiata de la fondurile bugetare alocate de Consiliul Judetean Satu Mare, atunci cand sefii de partid au avut functii in conducerea judetului si de fapt toata puterea judetului in mana lor.

5. Comuna Odoreu a fost taiata de la proiecte finantate prin PNDL, cel mai important proiect taiat a fost modernizarea strazilor din cartierele noi, desi majoritatea primarilor PSD au primit finantari prin PNDL, CNI, FDI si alocari directe de sume uriase din bugetul national.

6. Am indurat multa umilinta, am fost numiti ciuma rosie si m..e PSD din cauza unor lideri nationali si locali pe care justitia i-a condamnat pentru fapte de coruptie.

Cu toate acestea am luptat in continuare sperand ca putem schimba, putem reforma acest partid. Din fericire, sunt multi oameni buni in acest partid, oameni demni de incredere si care ar merita sa fie condusi onorabil, este mesajul public pe care l-a făcut primarul potrivit celor relatate de presasm.

