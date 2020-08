Florin Cîțu nu a scăpat ocazia de a lua de ureche rivalii politici, căci „în același timp, România a pornit cu un handicap venind cu un spațiu fiscal limitat” ca urmare „a dezmăţului făcut de PSD în ultimii ani”.

„Deficitul bugetar este estimat să crească de la 6,7 la 8,6% din PIB. Acum să ne uităm de unde vine această creştere. Avem o scădere a veniturilor în buget faţă de estimat de aproape 31 miliarde lei, asta înseamnă 3 puncte procentuale. Deci din cele 5 puncte procentuale care se adaugă la dificit faţă de estimarea iniţială 3 puncte vin din faptul că economia trece prin perioadă dificilă, de criză. Cheltuielile suplimentare la buget, legate direct de criză, sunt în jur de 2 puncte procentuale. Fără această criză am fi rămas la o estimare de 3,7% din PIB și cred că am fi putut face mai bine”, a declarat ministrul Finanțelor.

Acesta a adăugat că în alte țări din Uniunea Europeană situația este mult mai rea. „În România, deficitul față de deficitul estimat crește cu 5 puncte procentuale. În Europa, media este de 7,7 puncte procentuale. Cele mai recente prognoze indică o înrăutățire suplimentară a deficitelor bugetare, mai ales în zona euro. Franța, de la 10, la 11,4%, Italia de la 11,1 la 11,6%. Economiile din UE scad cu procente între -7 și -8,7. În toată Europa deficitele mai mari se datorează în principal scăderii veniturilor. În acelaşi timp, România a pornit cu un handicap, venind cu un spaţiul fiscal limitat, după ce deficitul a fost de peste 4 %, dar acesta este dezmăţul făcut de PSD în ultimii ani”.

Să curgă banii

Transporturile, Sănătatea și Educația vor primi bani în plus la rectificarea bugetară a anunțat ministrul, Ministerului Sănătăţii urmând să îi revină, faţă de bugetul inițial, 5 miliarde lei în plus.

„Noi am suplimentat resursele la Ministerul Transporturilor şi bugetul este unul record. La Sănătate, domeniu prioritar, am alocat mai multe resurse. Sumele au crescut cu aproximativ 45%, față de bugetul inițial, pentru medicamente, echipamente, sporuri pentru cei din prima linie, decontare servicii medicale. Nu am lăsat stocurile zero. Ministerul Muncii are cel mai mare buget, chiar de la începutul anului. Sumele alocate în plus ajung la aproape 10 miliarde de lei. În ciuda a tot ceea ce a făcut PSD am reușit să găsim resursele pentru a plăti la timp salarii, pensii, ajutoare sociale”.

Ministrul a continuat apoi defalcarea rectificării bugetare propuse, precizând că a dat prioritate domeniilor vitregite de PSD: „Educaţia are resurse şi aş vrea aici să fac o remarcă – transportul, sănătate, educaţie sunt domenii de unde PSD a tăiat în fiecare an la rectificarea bugetară. Nu facem acest lucru, din contră suplimentăm resursele pentru aceste sectoare importante”

„Ceea ce este mai important e că am reuşit în această perioadă să alocăm resurse limitate de care dispune Românie către sectoare cu valoare adăugat mare, pentru a ne asigura că economia îşi va revenit cât mai rapid, după ce în trimestrul doi în toată Europa a fost închisă”, a încheiat triumfător Cîţu. Propunerea de rectificare bugetară va merge vineri în şedinţa de Guvern, relatează https://www.digi24.ro/stiri/economie/ministrul-finantelor-anunta-cresterea-deficitului-la-86-din-pib-dar-spune-ca-in-alte-tari-din-ue-este-mai-rau-1352556.