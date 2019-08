După întâlnirea oficială cu Trump, Iohannis a afirmat că se va implica personal în dezvoltarea parteneriatului strategic cu SUA.

„Personal voi continua să mă implic personal în dezvoltarea parteneriatului strategic cu SUA. Am transmis preşedintelui Trump că relaţiile noastre pe perioada mandatului de la conducerea UE am avut ocazia să dezvoltăm parteneriatul strategic cu SUA. Am adoptat împreună o declaraţie comună. Declaraţia este un document foarte important în progresul parteneriatului strategic între ţările noastre”, a spus Iohannis.

„Am discutat cu președinte Donald Trump în mod pragmatic și deschis de căile de dezoltare a parteneriatului strategic. Am subliniat ca personal voi fi implicat în dezvoltarea parteriatelui strategic între Romania și SUA. Acest parteneriat strategic va continua să genereze rezultate pozitive pentru români”, a precizat președintele.

Iohannis a subliniat că vizita la Washington a avut și o premiră ce constă într-o declarație comuna.

„Președintele Trump a exprimat o deosebită apreciere pentru faptul că România a fost prima care a atins în mandatul său 2% din PIB pentru apărare. Trump mi-a mulțumit pentru prezența deosebită în Afganistan unde suntem al cincelea contribuitor dintre statele prezente acolo”, a declarat președintele.

