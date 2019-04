Viorica Dăncilă îl critică pe Timmermans. Nemulțumirea majoră a premierului. „Nu i-am înțeles rostul!”

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat miercuri că miniştri , alături de echipe de experţi au rezolvat 88 de dosare din toate domeniile.





De asemenea, Viorica Dăncilă a spus că prim- vicepreşedintele CE, Frans Timmermans a creat neclarităţi şi urmează să se întâlneacă pentru o discuţie în zilele următoare.

„Am văzut punctul de vedere al unui grup de ambasadori. Am vrut să am o discuţie individuala cu fiecare dintre ambasadori, dar au refuzat. Le reamintesc că suntem România şi am dialog direct cu omologii mei. Le recomand să se adreseze direct autoritţăilor din ţările lor. In niciun stat ambasadorii nu fac agenda guvernului si nu o sa permit acest lucru. Trebuie sa arate respect fata de tara noastra”, a declarat Dăncilă.

„M-au surprins astăzi declarațiile lui Frans Timmermans, având în vedere că a existat și există o deschidere totală în privința pașilor pe care îi avem de urmat. Am format grup de experți, s-a lucrat la nivel de experți, atât din partea Comisiei Europene, cât și din partea Ministerului Justiției. Am specificat că ne vom consulta și că va exista transparență. De aceea declarația lui Timmermans de astăzi a produs neclarități și nu i-am înțeles rostul, pentru că nu este pliată pe realitatea existentă. Am să am o discuție legate de aceste aspecte", a spus Viorica Dăncilă.

„La fel de surprinsă am fost de declarațiile lui Antonio Tajani. (...) Nu poate solicita începerea sau oprirea unei anchete penale. Ni se cere să nu intervenim în actul de justiție și mi se pare corect, dar oficialii europeni ne cer să oprim anchete penale. Le spun clar că premierul României nu a intervenit și nu va interveni niciodată în actul de justiție", a declarat Viorica Dăncilă.

Olguta Vasilescu, din nou MAMA? Anuntul facut imediat dupa NUNTA: Isi doreste un copil

Pagina 1 din 1