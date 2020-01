Incredibil, dar adevărat! În fața legiutorilor, Gheorghe Dincă a decis să pozeze chiar el în victimă, spunând că a fost bătut și legat!

„Subsemnatul Gheorghe Dincă declar următoarele:

Eu cred că are legătură cu momentul în care am fost să fac RAR la Pitești. Nu îmi amintesc exact când am fost. În acea dimineață am ajuns la ora 7 la RAR în Pitești, m-am așezat în rândul de mașini care era foarte lung.

Stăteam în mașină pentru că era răcoare. Din spate am văzut că veneau mai multe persoane. O femeie și un bărbat s-au oprit la geamul mașinii mele.

Bărbatul părea de 40-45 de ani și femeia de 20-25 de ani.

Bărbatul, Ștefan. M-a întrebat cum se face RAR-ul pentru că ar vrea și el și era cu iubita, Petruța (…)

După 20 de zile Petruța a venit la mine cu o prietenă. Am urcat în camera de sus, le-am spus să se facă comode, am coborât în beci să aduc băutură și am făcut cafea în camera de jos, le-am spus să se facă comode.

Apoi am întreținut relații sexuale. La 1-2 noaptea a venit Ștefan cu încă 2 bărbați.

Când am coborât, unul m-a lovit cu toiagul în spate și am căzut jos.

Am fost legat la mâini și la ochi, m-au dus jos și m-au bătut.

Mi-au spus să le dau 40 sau 45 de mii de euro și le-am spus că am doar 750 de euro, au luat banii și au plecat toți 5 prin spatele casei…

Pe 11 aprilie, Petruța a venit la mine și mi-a spus că Ștefan o bate. A rămas la mine câteva zile și am făcut sex.

Pe 14 aprilie, când Petruța dormea, am plecat să iau cafea și coniac. Am văzut-o pe Luiza și am vrut să o duc acasă, eram sătul de sex. Am auzit-o că a vrut să scoată bani și am crezut că e prostituată. Am dus-o în casă și apoi a venit Fane care a violat-o.

După i-am prezentat-o Petruței și mi-a spus că-i place de ea. Luiza a băut vin (…)”, a scris Gheorghe Dincă în fața anchetatorilor, conform RTV.

Dincă pretinde că acești indivizi au luat-o pe Luiza. De asemenea, el nu-și amintește cum arată acest atacatori.

Te-ar putea interesa și: