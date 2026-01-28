Decizie importantă luată de gigantul cu sediul la Salzburg. Brandul se retrage din România

Grupul austriac Spar, cu sediul la Salzburg, a finalizat procesul de renunțare la filiala sa de retail sportiv Hervis, o decizie strategică ce va avea efecte directe și pe piața din România.

Toate magazinele Hervis din țara noastră urmează să intre într-un proces de rebranding, urmând să funcționeze sub imaginea Sports Direct.

Decizia Spar vine pe fondul unor pierderi financiare consistente înregistrate de Hervis în ultimii ani. Potrivit datelor disponibile, retailerul de articole sportive a raportat un deficit de aproximativ 64 de milioane de euro în anul 2023, urmat de o pierdere suplimentară de 43 de milioane de euro în 2024. Aceste rezultate au accelerat procesul de ieșire a grupului austriac din acest segment de business.

Anterior finalizării tranzacției, directorul general al Spar, Hand Reisch, anunțase public că sunt analizate „alte decizii” privind viitorul Hervis, semnalând o posibilă restructurare profundă sau o schimbare de proprietar.

Noul proprietar al rețelei Hervis este Sven Voth, fondatorul lanțului de articole sportive Snipes. Acesta va prelua controlul asupra tuturor celor 134 de magazine Hervis din Austria, Slovenia, Croația și regiunea Bavaria, alături de întreg personalul aferent.

În Austria, de exemplu, operațiunea implică aproximativ 1.360 de angajați, care vor fi transferați către noul proprietar, fără întreruperea activității comerciale.

Reprezentanții companiei au confirmat că magazinele Hervis vor intra într-un proces de tranziție către brandul Sports Direct începând cu anul 2026. Transformarea va presupune schimbarea identității vizuale, extinderea portofoliului de produse și introducerea unor mărci noi, adaptate unei game mai largi de nevoi ale clienților.

Balázs Dalnoki, director general al Hervis, a declarat că noul proprietar va asigura continuitatea afacerii și a locurilor de muncă, subliniind că procesul de transformare va fi gradual și orientat spre diversificarea ofertei comerciale.

În mod specific, tranziția vizează 49 de magazine Hervis din România, precum și 29 de magazine din Ungaria. În ambele țări, angajații existenți vor fi preluați de noul proprietar, fără a fi anunțate concedieri colective ca urmare directă a tranzacției.

Ulrich Hanfeld, director general al Hervis, a explicat că piețele din România și Ungaria s-au îndepărtat de nucleul strategic al companiei. Potrivit acestuia, orientarea tot mai accentuată spre zona de modă a acestor piețe nu mai corespunde direcției de bază a brandului Hervis, motiv pentru care grupul a decis să își concentreze resursele pe piețele considerate principale: Austria, Slovenia și Croația.

În România, Hervis a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de 342,5 milioane de lei, realizată cu un număr mediu de 558 de angajați. Datele financiare indică o ușoară scădere a veniturilor față de anul anterior, dar mai ales o deteriorare semnificativă a profitabilității.

Compania a încheiat anul 2024 cu o pierdere de 41,3 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 74% comparativ cu anul precedent. Ultimul exercițiu financiar în care Hervis România a raportat profit a fost anul 2019, ceea ce confirmă dificultățile structurale ale rețelei pe piața locală.