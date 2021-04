Directorul de la INSP va fi schimbat fără concurs și fără condiție de specialitate. Consiliul de Coordonare al Institutului Național de Sănătate Publică sunt exasperați și au trimis un document în scris către Vlad Voiculescu și secretarul de stat Andreea Moldovan, spunând foarte clar că există riscul de scădere a standardelor profesionale, relatează Antena 3.

Noul director ar putea fi numit fără concurs

Noul director urmează să fie numit fără concurs. Numirea se va realiza prin selecție de dosare și în baza unei fișe a postului. Din criteriile de selecție au fost excluse condițiile: vechime și specialitate medicală. În pandemie, Institutul Național de Sănătate Publică ar urma astfel să aibă la conducere o persoană care nu este medic. Informația a fost prezentată, luni, de Mihai Gâdea la Sinteza zilei.

“Institutul Național de Sănătate Publică organizează ocuparea fără concurs, în baza selecției de dosare, pe o perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, personal pentru următoarele posturi vacante de conducere, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: 1 post Director General”, anunță Institutul Național de Sănătate Publică.

INSP a menționat condițiile generale de participare

INSP menționează și condițiile de participare:

“Condiții generale:

îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

are capacitate deplină de exercițiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului vacant conform fișei de post;

nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției vacante pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în specialitatea postului

cadru universitar sau medic primar în domeniile sănătate publică, epidemiologie sau igienă

vechime necesară în muncă – minim 10 ani

vechime necesară în specialitate – minim 5 ani”, după cum se arată în document.

De asemenea, Mihai Gâdea a precizat la Sinteza zilei că la data de 10 martie 2021, în fișa postului a Directorului general de la INSP era solicitată o experiență de 10 ani și de specialitate de 5 ani. Cel care ocupa postul de Director general al INSP trebuia să fie medic, cadru universitar sau medic primar în domeniul de sănătate publică.

Fișa postului a fost schimbată de la 1 aprilie 2021

La data de 1 aprilie 2021, fișa postului a fost schimbată. Condițiile în care persoana va ocupa funcția de Director general al INSP trebuie următoarele: să fie cadru universitar, medic primar în domeniu de sănătate publică și să aibă o experință de muncă de 7 ani.

Persoana pe care doresc să o pună nu lucrează ca medic. Ea s-a retras din activitate și este doar cadru universitar. Omul pregătit a fost secretar de stat în Guvernul Cioloș și a fost consilierul lui Dacian Cioloș. Este cadrul universitar la Universitatea Babeș – Bolyai, a mai dezvăluit Mihai Gâdea.

INSP a reacționat la schimbarea Ministerului Sănătății

“Ținând cont de rolul și importanța INSP, între instituțiile centrale ale sistemului de sănătate publică, în contextul pandemic, (…) considerăm că ar fi important ca Institutul să aibă parte de o conducere stabilă ca să nu fie afectate funcțiile principale de coordonare ale sistemului de sănătate publică.

Considerăm că un concurs pentru ocuparea postului, conform Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 183 / 2020 este în spiritul transparenței și asigurării continuității.

Ne reafirmăm pe această cale solicitarea inițiată de organizare a concursului pentru ocuparea postului de Director general al INSP, acesta fiind, de altfel, și unul dintre obiectivele avute în vedere la momentul preluării cu caracter temporar a funcției de Director general al INSP”, se precizează în răspunsul INSP, adresat secretarului de stat Andreea Moldovan și prezentat de Mihai Gâdea la Sinteza zilei.