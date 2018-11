​Decizia SURPRINZĂTOARE a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. „Deja am emoții”

La conferința de presă care a avut loc marți, în care s-au anunţat deciziile Consiliului de Administraţie al BNR privind politica monetară, Mugur Isărescu a declarat că anul viitor după ce-și va încheia mandatul se va retrage din activitate. El a afirmat că ”deocamdată sunt pensionar, dacă îmi închei mandatul”.





"Am mai fost întrebat o dată în 2000, dacă nu câştig alegerile, ce voi face după aceea. Am zis că o să produc vin. (...) Nu ştiu ce voi face. Deocamdată sunt pensionar, dacă îmi închei mandatul. O să vorbesc mai relaxat cu dumneavoastră. Deja am emoţii, nu ştiu ce o să scrieţi după", a spus Isărescu, potrivit antena3.ro

Isărescu ocupă funcţia de guvernator al BNR din anul 1990. În 2014, el a primit, pentru cinci ani, un nou mandat pentru această funcţie.

Pagina 1 din 1