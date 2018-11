DEBUT cu VICTORIE pentru CSM București în Liga Campionilor la volei

CSM București s-a impus, joi, pe teren propriu, scor 3-1, în partida disputată contra formației KPS Chemik Police, în grupele Ligii Campionilor.





CSM București a debutat cu o victorie în noul sezon al Ligii Campionilor. În Grupa E, „tigroaicele” au înfruntat formația KPS Chemik Police și au câștigat cu scorul de 3-1 (25-19, 25-16, 16-25, 25-22).

„Ne-am pregătit tactica mai mult de o săptămână. Am fost pregătite și sunt foarte bucuroasă că am reușit să câștigăm. Am jucat fantastic în apărare, dar serviciul a fost o armă puternică de asemenea.”, a spus Nicole Koolhaas. În celălalt meci al grupei, Dinamo Moscova a fost învinsă, acasă, de Fenerbahce Istanbul, scor 1-3.

