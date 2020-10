Fanii mâncării de la McDonalds pot afla acum de unde provin ingredientele lanțului de fast food cu ajutorul unei hărți interactive.

Maccies a creat acest gadged care le permite clienților să vadă ce ingrediente au fost folosite în felul lor favorit de mâncare și să afle în acest mod din ce zonă provin acestea.

Clienții vor putea să se și întâlnească cu peste 23.000 de fermieri din Irlanda sau Marea Britanie care reprezintă principalii producători ai ingredientelor folosite de McDonalds.

În total, pe hartă se regăsesc 44 de zone cu ferme ce produc ingredientele pentru McDOnalds, inclusiv ouă, lapte, carne, cartofi sau salată.

De exemplu, folosind harta de pe site-ul McDonalds, clienții pot afla că Helen din Buckinghamshire este cea care produce și livrează 100% din carnea folosită pentru burgeri.

Sau pot afla mai multe despre Compnai lui David și Helen, „The Lakes Free Range Eggs”, care au produs ouă pentru întreg lanțul McDonalds în ultimii 20 de ani.

McDonalds a eliminat treptat din conservați în ultimii ani pentru a a le face pe plac clienților interesați de aspectele sănătoase ale mâncării fast food-ului.

Harta le mai arată clienților și că McDonalds acordă o atenție sporită producătorilor locali, mai ales având în vederea perioada grea pe careo traversăm din cauza Coronavirus.

„A fost un an plin de peripeții”

În urma unui sondaj de opinie la care au participat peste 2000 de adulți, 43% dintre aceștia au spus că este important pentru ei ca ingredientele să provină de la fermieri locali, în timp ce o treime, 34% a declarat că vor să mănânce mai mult în oraș pentru a-i susține pe „afaceriștii” locali.

41% dintre aceștia au relatat că în urma pandemiei de Coronavirus a crescut și interesul lor pentru afacerile locale.

Nina Prichard de McDonalds a declarat că: „A fost un an plin de peripeții în ceea ce îi privește pe fermieri așa că am dorit să le facem cunoscută munca. Fără ei nu am avea ingrediente atât de calitative pentru clienții noștri”.

„Acești fermieri sunt ingredientul nostru principal. Eroii locali car emuncesc neîncetat pentru a livra cele mai delicioase ingrediente, noapte și zi”, a mai adăugat aceasta, conform TheSun.