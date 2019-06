​De la spectacole medievale, la preselecţiile „Câştigă România!” din Braşov

Miercuri, 5 iunie, braşovenii au venit în număr mare la întâlnirea cu Virgil Ianţu şi echipa „Câştigă România!”. Printre ei s-au numărat poliţişti, sportivi şi chiar directori de liceu. O prezenţă aparte a fost Iza, o tânără artistă care a studiat teatrul la Londra şi care este pasionată de concursurile de cultură generală despre Romania.





Caravana “Câştigă România!” a ajuns ieri în oraşul Braşov, iar Aula „Sergiu T. Chiriacescu” a Universităţii Transilvania a găzduit întâlnirea lui VIRGIL IANȚU, prezentatorul concursului difuzat de TVR 2, cu fanii unicului concurs de cultură generală din peisajul media.

Cei prezenţi au fost curioşi să afle ce se întâmplă în culise, cum sunt redactate întrebările, dar şi care sunt noutăţile celui de-al şaselea sezon. De asemenea, au vorbit cu Virgil Ianţu şi au aflat lucruri noi despre cariera sa. Ei au avut şi o surpriză: cele mai interesante întrebări au fost premiate cu albumele, Arta Românească de la începuturi şi până azi. Cei care cunosc istoria, cultura şi frumuseţile României au participat apoi la preselecţii şi speră că vor trăi curând emoțiile show-ului televizat. La întâlnire au venit şi foşti concurenţi „Câştigă România!”, iar printre ei, Nicolae Uszkai, cel care a câştigat şase ediţii consecutiv. „Au fost foarte deschişi şi dornici să afle lucruri noi atât despre „Câştigă România!”, cât şi despre mine. Le-am povestit ce însemnă producţia emisiunii, cum o pregătim şi ce vrem să facem mai departe. Surprize vor fi şi în cel de-al şaselea sezon, pentru că vrem să găsim cea mai bună variantă şi pentru concurenţi şi pentru public. Astăzi ne vom opri în Sibiu şi pentru că nu ne-am văzut de mult este o ocazie bună să stăm de vorbă şi să aflăm lucruri noi unii despre ceilalţi”, a spus Virgil Ianţu. Cu siguranţă, la întâlnire cele mai mari emoţii le-a avut un tânăr care pe 5 iunie îşi serba ziua de naştere. „Acasă mă aşteaptă rudele şi prietenii, pentru că astăzi este ziua mea şi sper ca atunci când ajung să le dau o veste bună, că am reuşit. Îmi doresc ca să primesc un cadou special: participarea la „Câştigă România!”, a spus bărbatul care lucrează la I.P.J. Brasov. Actriţă, regizor şi producător, Iza s-a întors de un an în România, după ce a terminat facultatea de teatru din Londra. Tânăra de 24 de ani s-a stabilit în Braşov ca să-şi pună în practică propriile proiecte. A început cu un show de teatru medieval, pe tema ”Dracula şi oamenii de la curtea sa”, montat atât în limba română cât şi în limba engleză. Cu machiaje spectaculoase şi costume medievale, piesa se joacă săptămânal în Castelul Bran. De ce a venit la preselecţiile „Câştigă România?” Iza spune că prezintă săptămânal un pop quizz şi s-a inspirat de multe ori din concursul de cultură generală difuzat de TVR 2. Când a auzit de preselecţii... „De ce să nu particip? Sunt mulţi braşoveni iubitori ai show-urilor de cultură generală, iar comunitatea tânără este în creştere”, a adăugat ea. Fanii concursului de cultură generală din SIBIU se vor întâlni cu echipa „Câştigă România!” astăzi, 6 iunie, între orele 17:00-21:00 la Universitatea Lucian Blaga, Sala “Lucian Blaga”. (Bd. Victoriei nr. 10.) Producţie 100% românească, a Televiziunii Române împreună cu compania Zucchero Media, "Câştigă România!" este o emisiune-concurs de cultură generală difuzată la TVR 2 prezentată de Virgil Ianţu. În fiecare ediţie, în platoul emisiunii se află trei concurenţi. Calculatorul alege de pe harta României un judeţ de graniţă ca punct de plecare, iar misiunea celor aflaţi în concurs este să ajungă într-un alt judeţ, tot de graniţă. Pentru a merge mai departe, participanţii trebuie să răspundă corect la întrebări de cultură generală ce au legătură cu judeţele "prin care trec". Concurentul care reuşeşte să câştige zece ediţii consecutive, maximum de ediţii la care poate participa prin regulament, intră şi în posesia Marelui Premiu "Câştigă România", un autoturism. "Câştigă România!"a devenit una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite emisiuni de gen din Romania, aceasta fiind remarcată şi la nivel internaţional. Emisiunea-concurs de pe TVR 2 s-a lansat pe piaţa internaţională, iar în premieră formatul românesc prezentat de Virgil Ianţu va fi adaptat pentru publicul american. Actriţa Whoopi Goldberg va fi producătoarea show-ului, care se va intitula „Win Your Country“. În 2017, producţia TVR a fost selecţionată la Eurovision Creative Forum, organizat de EBU (European Broadcasting Union). Un an mai târziu, concursul de cultură generală de la TVR 2 a fost selectat în finala "International Format Awards 2018", la secţiunea Cel mai bun format de game show de studio, într-o competiţie internaţională în care se premiază cele mai valoroase formate de emisiuni.

