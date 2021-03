15 martie

De la filosofia clandestină și manuscrise subversive la discursul de ură și ”fake news”. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 15 martie s-au născut: Andrew Jackson, Emil Adolf von Behring, Phillippe DeBroca, Jacques Hustin, Ion Grigorescu, Ghica Pantazi, Ioan Andone.

În calendarul creştin-ortodox, pe 15 martie sunt Sfinţii: Agapie, Plisie şi Timolau. Nimic în ”Kalendar”.

Am mai primit un studiu, de fapt, un rezumat al unei cărți de multe sute de pagini, 448 mai precis, cu titlul ”Clandestine Philosophy: New Studies on Subversive Manuscript in Early Modern Europe, 1620-1823” apărută anul trecut și semnată de John Christian Laursen, Gianni Paganini și Margret Jacob. Probabil că o s-o comand, când o să am timp. Cu toate că o carte nonfiction cuprinde doar o idee, care intră într-o frază bine gândită. Restul este umplutură și gargară intelectuală. Cred că am prins ideea profesorului Laursen de la University of California, Riverside.

În Europa secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea a existat o literatură, mai mult sau mai puțin filosofică, clandestină, care a subminat autoritatea Bisericii și a Monarhiei. Bineînțeles, autoritățile bisericești și de stat, din Europa modernă timpurie nu și-au sărbătorit disidenții, ci au emis mai degrabă interdicții și condamnări ale literaturii subterane subversive și, uneori, i-au prins și pedepsit pe cei responsabili. Probabil că au reușit ici și colo să suprime total anumite manuscrise clandestine, și de aceea nu știm nimic despre ele. Dar, nu au reușit peste tot.

Avem acum studii despre unele dintre cele peste 290 de texte ale literaturii subterane subversive ale vremii, găsite în aproximativ 2.000 de copii manuscrise. Care a fost rolul unor astfel de scrieri clandestine pentru cultura europeană, viața cotidiană și sănătatea mintală a vremii? Bună întrebare!

Suprimarea literaturii clandestine ridică întrebări pentru timpul nostru: ce justificare ar putea exista pentru reducerea libertății de exprimare? Autoritățile au motive întemeiate să trateze discursul toxic și subversiv, astăzi, cu un ochi precaut? Discurs de ură și discriminări există până și în Biblie.

Elitele europene erau foarte conștiente de această literatură. Personalități precum Christina, Regina Suediei și Prințul Eugen de Savoia au adunat aceste manuscrise, plătind chiar sume semnificative pentru exemplare rare. Unii ar fi putut fi curioși, alții ar fi fost de acord cu criticile din manuscrise, iar ceilalți ar fi putut dori să cunoască ce vini le se aduceau.

Cenzorul francez de la mijlocul secolului al XVIII-lea Lamoignon de Malesherbes era prieten cu o serie de autori ai acestor manuscrise și nu descuraja în totalitate astfel de scrieri, atâta timp cât autorii și distribuitorii erau discreți cu privire la acestea. Poate că ar fi văzut o anumită valoare a ”supapei de presiune” în a permite circulația lor subterană.

În multe cazuri, autorii acestei literaturi subterane protestau, mai mult decât raționau, sau demonstrau.

Cererea publică pentru aceste manuscrise a fost cu siguranță unul dintre motivele pentru care unii autori le-au scris. S-au făcut bani buni cu manuscrisele presupuse periculoase, pentru că unora le place să vadă că toate autoritățile sunt atacate, chiar dacă unele acuzații sunt nedrepte. Este posibil ca alți scriitori să fi crezut cu adevărat ceea ce scriau. De asemenea, este posibil ca multe critici să fi fost adevărate și întemeiate. Apoi scrierile lor ar fi putut servi ca o modalitate de a face posibil ca diferite tipuri de oameni cu atitudini foarte diferite să trăiască împreună fără prea multă violență. În acest scop, autoritățile ar fi putut simți că este prudent să se permită o anumită cantitate de protest subteran.

Ar fi o exagerare să spunem că o mare parte din literatura subterană din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea a fost „filosofie”, cel puțin dacă filosofia este concepută ca fiind motivată, sistematică și coerentă. Multe dintre manuscrisele subterane conțineau o mare varietate de idei provocatoare aruncate împreună, fără prea multă grijă pentru coerență.

De exemplu, versiunea franceză a „Tratatului celor trei impostori” de la sfârșitul secolului al XVII-lea a fost o pastișă de texte de la Baruch Spinoza, Thomas Hobbes și alți alți autori. A avut, de asemenea, o istorie care se referea la o versiune latină, despre care se zvonește că ar fi de pe vremea împăratului Frederick Barbarossa în secolul al XII-lea. Mesajul implicat în titlu – că Moise, Iisus și Mahomed au fost toți impostori – a fost mult mai important pentru scriitor și probabil pentru cititor, decât meritele filozofice ale argumentului. La fel a fost și Theophrastus redivivus din anul 1659, care a fost cea mai veche pledorie pentru ateism din Europa modernă timpurie, pe care o cunoaștem.

Un argument mai filosofic pentru justificarea scrierilor subterane într-o critică a dogmei oficiale poate fi construit pe opera filozofului moral George Sher. Sher susține că guvernele nu ar trebui să se angajeze în legiferarea respectului față de ceilalți, deoarece ar necesita să știe ce simt oamenii cu adevărat despre ceilalți și să se răzgândească dacă aceste sentimente sunt inadecvate. Niciuna dintre aceste căi nu este ușoară.

Nu se poate ști nici măcar dacă critica adusă bisericii și statului în scrierile clandestine din secolele XVII și XVIIIa fost destinată să reformeze, sau să desființeze biserica și statul, sau doar să dea drumul unei presiuni politice. Dacă este zadarnică încercarea de a controla mintea altor oameni, a susținut Sher, tărâmul ideilor este cel mai bine considerat ca o zonă fără moralitate. Ceva de genul acesta ar fi putut face parte din raționamentul autorităților în urma tolerării gândurilor presupuse inadecvate în literatura subterană din Europa modernă timpurie, atâta timp cât oamenii s-au comportat, real, în limitele legii.

Unii moraliști susțin că chiar și gândurile pur private ar trebui să fie supuse evaluării și controlului moral, deoarece cel care gândește agresiv este probabil să întreprindă acțiuni ostile. Dar Sher a răspuns la acest argument observând că este obișnuit să gândești rău despre ceilalți, dar să nu faci nimic rău. Majoritatea oamenilor are suficient autocontrol pentru a nu acționa urmare unor gânduri ostile.

Poate același lucru se poate spune despre ideile subversive subterane pe care le explorăm aici. Un secol mai târziu, John Stuart Mill și alții au pledat pentru a permite dezbaterilor publice să sorteze ideile bune de cele rele, mai degrabă decât să le reprime pe cele pe care unii dintre noi le consideră rele (deși, în mod clar, oamenii care dețin aceste idei nu le văd la fel de rele). Unele autorități din perioada modernă timpurie ar fi putut fi de acord.

Primele autorități moderne ar fi putut vedea o posibilă justificare pentru controlul ideilor altor persoane în afirmația că societatea depinde de un sentiment reciproc de bunăvoință între supuși, sau cetățeni. Sher ar contracara faptul că mulți oameni sunt capabili să se înțeleagă între ei, în ciuda faptului că unii nu au bunăvoință față de ceilalți. Nu putem forța oamenii să aibă bunăvoință față de noi și nu avem nevoie de bunăvoința lor. Violările reale ale drepturilor și violența ar trebui sancționate. Între timp, exprimarea subterană a unor idei precum lipsa de respect pentru biserică, stat și altele ar fi putut fi suficientă pentru a lăsa presiunea care se acumulase din inevitabilele diferențe de interese și opinii din lumea modernă timpurie.

Astăzi, există un nou tip de scriere clandestină. Discursul de ură și ”fake news” sunt cele care înfloresc pe internet și se găsesc peste tot în lume. Autoritățile – guvernamentale sau de altă natură – trebuie să se ocupe de această literatură subversivă și poate că perioada modernă timpurie le-ar putea ajuta să ia cele mai bune măsuri. Cu siguranță s-ar putea spune că unele dintre ideile din scrierile clandestine de astăzi sunt nedrepte și înjositoare pentru alții.

La fel au fost și unele dintre ideile antireligioase și antimonarhice din literatura clandestină din secolele XVII și XVIII, iar autoritățile le-ar fi putut considera atunci discursuri de ură. Cu toate acestea, ar putea exista un sens, printre alte motive, să lăsăm exprimate aceste idei, cel puțin subterane, pentru a le pune la dispoziție, atunci când apar, pentru critică și respingere, în caz că nu sunt adevărate. Dacă nu sunt niciodată exprimate și respinse, s-ar putea repeta la nesfârșit.

Eliberarea presiunii psihice ar putea fi mai importantă în viața socială decât am vrea să recunoaștem. Suprimarea a ceea ce credem cu adevărat este larg înțeleasă ca fiind dăunătoare pentru sănătatea noastră emoțională. Oamenii care au trebuit să-și ascundă gândurile pentru a apăra dogmele dominante au dezvoltat deseori probleme psihologice profunde, care la rândul lor pot duce la „explozii”. Între timp, dacă oamenii se pot exprima, chiar și numai clandestin, ar putea fi eliberați de această presiune. Nu există nicio evidență că vreunul dintre scriitorii literaturii clandestine din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea a dus în mod efectiv opoziția față de biserică și stat.

”Este interzis să interzici!” – a fost una dintre lozincile generației mele. Prima dată am văzut-o scrisă pe pereții Sorbonei, în anul 1969. Într-o lume în care este respectată morală și etica mic burgheză, ideile, gândurile, scrierile nu pot fi interzise. Ci, doar combătute cu alte idei, gânduri, scrieri. Ați auzit de dialectica lui Hegel? Bună întrebare!

HOROSCOP 15 martie 2021

BERBEC Astăzi, o dispoziţie instabilă te face să visezi când la distracții și relaxare, când ai nevoie imediată de acţiune şi mişcare fizică. Atenţie la crampe şi la durerile de spate! Astăzi trebuie să faci o listă de cum o să rezolvi tu toate lucrurile lăsate aiurea, in coada de peşte de-a lungul timpului. Astăzi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent – convinge-i de aceasta şi pe cei din jur. Eşti făcut din pulbere de stele. Străluceşte şi adu optimism şi bine în jurul tău. Nimic nu se compară cu un zâmbet. Binele aduce bine, răul aduce mai mult rău. Nu te enerva, nu riposta, nu fi agresiv, lumea este aşa cum este şi nu poţi să o schimbi. Dar poţi să încerci!

TAUR Ai dreptate! Ai certitudinea, încredinţarea, siguranţa că ai dreptate. Trebuie să comunici cu cei din jur şi să-i faci părtaşi de convingerile tale, care pot fi acceptate dacă nu sunt interese contrare. Distreză-te cât poţi că acum vine căldura și lenea de la tropice. Sigur după orele de program, după activitatea zilnică. Astăzi dumireşte-te pe ce lume te afli şi care este iubitul sau iubita de săptămâna asta.

Taurinele cele frumoase sunt ceva mai dezavantajate pentru că milioane de barbaţi tineri sunt plecaţi din ţară la dracu’ cu carţi, să facă bani – şi asta se simte pe piaţa amorului. Sănătatea este bună, atenţie la durerile de cap şi la pierderea de energie. Banii sunt bine aspectati, totuşi atenţie la cheltuielile un pic exagerate. Să ştii că lumea continuă şi după mâine, şi mâine ai nevoie din nou de bani, cu sau fără criza sanitară.

GEMENI Vremea capricioasă te influenţează negativ. Astăzi ocupă-te mai mult de tine, sigur, după orele de program. Totul se rezolvă cu bine, din fericire, statistic vorbind. O veste sau o întâlnire iti face mare plăcere. Proiectele începute astăzi, pot aduce rezultate excelente. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Ultima parte a zilei nu este foarte prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli şi prudenţă faţă de anturajul apropiat, vei putea evita neplăcerile. Evita nerăbdarea şi graba, mai ales la orele serii.

RAC Astăzi vezi lucrurile de o manieră mai pozitivă şi cei din jur apreciază acest lucru. Protejează-te în mod eficient, mai ales pe seară, eşti vulnerabil la temperaturi scăzute şi curent. Ai din nou de mediat în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ti faci atâtea gânduri pentru orice amănunt, de obicei lucrurile astea se aplanează în timp. Singurul aspect negativ din neobişnuit de capricioasa lună martie se referă la risc – atenţie la incidente și respectă regulile distopiei sanitare.

Dacă stai acasă cu căţelul şi pisica să ştii că nu eşti mai apărat, atenţie la accidente, 90% din accidente au loc în propriul apartament. Este timpul unor decizii importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti multe avantaje care vor contribui la întărirea familiei, cam neglijată în ultimul timp. Rezolvă cu mult calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat infinit mai multe probleme decât violenţa şi războaiele. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste.

LEU O zi plăcută. Încă o zi în care vanitatea ta leoniană este satisfăcută. Astăzi pe plan sentimental, sau al relaţiilor umane, sociale, poate. Râsul tău puternic, în cascade, punctează victoria! Dar, o zi mai obositoare decât de obicei. La serviciu poate şi acasă ceva s-a încurcat şi lumea aşteaptă să rezolvi tu. Dacă tot îţi place să faci pe şeful, atunci trebuie să suporţi şi micile răscoale ale supuşilor. Oricum ei te iubesc, pentru că leii, am spus-o de nenumărate ori, ca un mare iubitor de pisici ce sunt, ei bine, ce sunt Leii decât nişte pisici foarte mari! Atât leii cât şi pisicile sunt singurele feline care torc, iar o legendă africană spune că neamul pisicesc s-a născut dintr-un strănut al leului primordial. Cu bagajul cultural îmbogăţit te poţi întoarce la lucru, pentru că am spus, ai o zi obositoare.

FECIOARĂ Ai unele proiecte, idei, mai îndrăzneţe pe care chiar vrei să le pui astăzi în practică. Ai noroc, stelele te ajută! Încerci, cu greutate, să păstrezi un secret despre domeniul sentimental. Investeşti sentimente şi timp în relaţii sociale şi de amor. Magnetismul personal este în creştere. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută în anturaj, sau în familie. Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu lua nimic foarte în serios, joacă-te, fii vesel şi bucuros.

Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Nu, nu şi iar nu! Mici probleme cu sănătatea, dar se pot rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Mai pe seară te poţi lansa într-o cursă palpitantă pentru bani şi amor. Tradiţia spune că nu poţi să le ai pe amândouă, aşa că nu fugi după doi iepuri în acelaşi timp.

BALANŢĂ Astăzi trebuie să te menajezi un pic, mai ales evită efortul fizic. Pe planul relaţiilor umane este timpul unor clarificări. Pune lucrurile la punct înainte să-ţi scape de sub control! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii seniori din Balanţă este o perioadă complexă cu multe de făcut şi cu multe amintiri. Balanţele părinţi au de tras pentru copii lor. Dar ce dulce povară! Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Planeta Venus, protectoarea ta, avantajează munca artistică şi creaţia. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă stare; idei şi concepte noi iţi sunt la îndemână. Pe de altă parte, Saturn indică, ca un ceas rămas în urmă, întârzieri şi amânări. Te-ai obişnuit, deja ca lucrurilă să nu-ţi iasă din primă, cu toate că situaţia este statistică.

SCORPION Intimidezi anturajul şi familia! Fii mai flexibil, zâmbeşte mai mult şi spune bancuri, că la asta te pricepi, nu glumă! Prieteni sau rude te sună astăzi, cu veşti bune. Nu pleca la drum! Stai acsă. Poţi, însă să iei unele decizii importante în această perioadă. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi mici afaceri personale în participaţie. Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte termene sau praguri. Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale. Este vorba de mimetism social nu de cine ştie ce ce trăiri complexe. Ai ocazia să-ti tratezi durerile acelea care nu te mai lasă. Nu mai amâna, sănătatea este bunul cel mai de preţ. Veşti bune de departe.

SAGETĂTOR Trebuie să dai mai multă atenţie familiei, parteneriatului sentimental. Exisă unele tensiuni produse de defecte de comunicare. Nu lăsa să devină probleme greu de rezolvat, implică-te astăzi! Supravegheză-ţi regimul alimentar, mai ales dacă eşti în călătorie. Radio Erevan este întrebat: călătorie este şi drumul până la serviciu? Răspuns: depinde dacă te duci sau te întorci! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine să vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută!

CAPRICORN Păstrează ziua în limite normale. Nu te lăsa sedus de promisiuni generoase şi de vorbe frumoase. Evită tot ce este exagerat, neobişnuit, ciudat. Limitează-te la activitatea ta obişnuită. O zi de luni în care nu te simţi chiar extraordinar, dar cu puţin bun simţ si refuzând problemele, o s-o scoţi la capăt! Cum să refuzi problemele? Simplu, invaţă sa spui, NU! Nu, nu ştiu, nu pot, nu mă duce capul! Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii.

Ai prostul obicei să „abureşti” oamenii adică să vorbeşti pe lângă subiect. Dacă eşti politician este OK, dar ce te faci dacă eşti un simplu salariat! Mercur este afectat aşa că poţi să ai o mulţime de ocazii de care să-ţi fie ciudă, dacă nu ruşine, mai târziu. Gafele, dom’le! Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lamuri. Puţintică răbdare, domnule! Pe seară, îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului.

VĂRSĂTOR Se poate spune că este o zi fără griji. Te simţi în relativă siguranţă, calm şi motivat şi acest lucru este productiv. Poate unde te-ai deconectat de la sursele media de toxicitate psihică! O zi bună. La serviciu este o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Aspectele benefice sunt in cumpană astăzi cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar placută! Astăzi, la serviciu, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori.

Un zâmbet cu subînţeles este mult mai indicat. Toată lumea şi deci şi o bună parte dintre nativii din Vărsător, este convertită la religia cumpărăturilor de primăvară. Ca să nu rămâi în contemplare sau meditaţie, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Amintirile nu-ţi dau pace si nu este o idee rea sa le aşterni pe hartie, sau sa deschizi un nou fişier, cum se face acum, in epoca electronicii. Oferă-ţi puţină relaxare!

PEŞTI Ritmul pare că se accelerează astăzi şi tu ai vrea o altceva. Te gândeşti la lucrurile importante pentru tine şi cauţi soluţii. Totuşi, nu lua riscuri inutile şi nu te zdrobi pentru alţii! Este, pentru tine, o perioada buna şi chiar plăcută. Sigur, statistic vorbind că doar nu toţi Peştii o să aibă aceiaşi soartă. Astrologia nu este o filozofie comunistă, ba din contră! Mijlocul zilei este o perioadă activă, cu toţi Peştii puşi pe cheltuieli, cu orice preţ. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta oarecum anapoda. Am uitat să spun că dimineaţa poate că o să ai nevoie de puţin ajutor ca să găseşti ceva în propria casă. Oricum, cum sănătatea este bună, trebuie să te bucuri de capriciile primăverii, oricum, nu ai alternativă!