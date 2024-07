International De la cascade la scunfudări, Puerto Galera, oferă o sumedenie de atracții turistice. Care sunt cele mai apreciate locuri de cazare







Puerto Galera este o destinație cu foarte multe atracții turistice. Zona are și cascade, dar și locuri unde puteți face scufundări. Resorturi găsiți de la all inclusive la hosteluri. Cel mai apreciat hotel, de către turiști este Lalaguna Villas Luxury Dive Resort & Spa. Aici o noapte de cazare costă 50 de euro în acest sezon. Doar că nu toți clienții au fost mulțumiți de servicii.

”Am rezervat pe unul dintre serviciile online. La rezervare nu s-a menționat nicio construcție în curs. De când am ajuns, zgomotul a continuat de la 8:00 până la 16:00 în fiecare zi. Se pare că este o demolare majoră. O altă problemă este că aerul condiționat nu ține pasul cu căldura de la amiază.

Atracții turistice, dar nu în materie de hoteluri

Se pare că are nevoie de service. Camera este, de asemenea, situată în perimetrul stațiunii și la doar câțiva metri de zona de luat masa. Deci este foarte zgomotoasă”, a povestit un turist. El Galleon Dive Resort & Asia Divers este următorul pe listă. Aici cazarea costă peste 80 de euro pe noapte și nu toată lumea pleacă mulțumită.

”Nu cred că sunt un călător pretențios, dar, din păcate, experiența mea la acest hotel nu a fost la înălțimea așteptărilor. Aspecte pozitive: Camera era simplă, dar e ok. Patul a fost curat și confortabil. Negative: Aerul condiționat abia a funcționat, ceea ce uneori a fost inconfortabil. Perdeaua de duș era mucegăită și plăcile erau slăbite sau lipseau. Prosoapele furnizate aveau pete”, a explicat unul dintre turiștii care a stat aici.

Aerul condiționat, o problemă majoră

Badladz Beach And Dive Resort este un alt hotel bine cotat, dar nici aici lucrurile nu sunt doar roz. ”Nu merită reputația pe care o are. Acest hotel nu merită reputația pe care o are, este departe de a fi perfect!

Camerele sunt mici, de două ori mai mari decât patul și nu au fereastră! Cei din conducere nu au acceptat că a trebuit să plecam după prima noapte, așa că ne-au păstrat banii pentru ambele nopți, deși am stat doar una”, a scris un alt turist.