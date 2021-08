Persoanele care au fost complet vaccinate, chiar dacă prezintă un risc mult mai mic de a contracta o formă gravă, pot infecta la fel de mult ca și cei care nu au fost imunizați.

În plus, varianta Delta înregistrează aceeași ușurință de transmitere precum varicela, fiind totodată mai infecțioasă decât virusurile care provoacă MERS, SARS, Ebola, răceala obișnuită, gripa sezonieră și variola, potrivit dovezilor care rezultă dintr-un studiu realizat de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor – Centers for Disease and Control (CDC), cea mai înaltă autoritate federală sanitară din SUA. Studiul CDC susține că varianta indiană are șanse mari să depășească protecțiile dezvoltate de vaccinuri și poate provoca forme mai grave de boală decât toate celelalte variante cunoscute ale COVID-19.

Noile date științifice sunt făcute publice la câteva zile după declarațiile virusologului Anthony Fauci, super consilier al președintelui Biden, care a exprimat îngrijorarea experților și a Administrației SUA, explicând că „varianta Delta a coronavirusului poate infecta și persoanele care au fost vaccinate și acestea, la rândul lor, pot transmite virusul altora” și că „datele disponibile despre mutație arată că nivelul infecției din mucoase la o persoană vaccinată este același ca și la o persoană nevaccinată”.

În prezentarea studiului CDC, sub formă de diapozitive, este lansat un apel către guvern: trebuie să schimbăm mesajul și să recunoaștem modul în care „războiul s-a schimbat”. O cerere deja înțeleasă de administrație, având în vedere că Joe Biden a decis să lanseze noi măsuri dure, în speranța de a bloca creșterea infecțiilor. Astfel, după ce a luat o hotărâre în privința utilizării măștilor în urmă cu câteva zile, președintele a anunțat obligativitatea vaccinării pentru angajații federali, dintre care mulți stau acasă de peste un an din cauza pandemiei. Cei care refuză să se imunizeze vor fi obligați, pentru a continua să lucreze, să facă periodic teste anti-Covid, să respecte distanțarea socială și să poarte mască de protecție la nas și la gură, precum și să fie excluși din majoritatea deplasărilor de lucru. Aceleași reguli stabilite de Pentagon trebuie să se aplice și militarilor.

Decizia Casei Albe este dictată de o imagine din ce în ce mai alarmantă: conform ultimelor date făcute publice de Organizația Mondială a Sănătății, infecțiile din Statele Unite au crescut în 7 zile cu peste 130%, în săptămâna încheiată pe 25 iulie înregistrându-se peste 500.000 de cazuri noi. Campania de vaccinare, pe de altă parte, s-a oprit, Europa depășind acum Statele Unite atât în ​​ceea ce privește numărul de doze administrate la 100 de persoane, cât și la numărul de persoane care au primit cel puțin o doză.

Între timp, multe state americane, de la New York la California, reintroduc diferite restricții, în timp ce Silicon Valley este din ce în ce mai mult în prima linie pentru a contracara creșterea infecțiilor.

Facebook și Google vor cere angajaților lor să fie vaccinați pentru a se întoarce la birou, la fel și Netflix pentru personalul și actorii săi. Twitter a decis să închidă din nou birourile din San Francisco și New York, în timp ce Apple a reintrodus obligația de a purta mască chiar și pentru persoanele vaccinate în toate magazinele sale.

Aceeași decizie a fost luată și în parcurile de distracții Disney din Florida și California. Între timp, Bill de Blasio a stabilit că newyorkezii care decid să se vaccineze vor primi 100 de dolari după prima administrare a serului. O idee îmbrățișată și de Biden, care a cerut guvernelor statale și locale să facă același lucru pentru a-i convinge pe americanii care nu au decis încă să se imunizeze.

