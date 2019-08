Fie ca iti doresti un tatuaj mic, unul de dimensiuni semnificative, unul cosmetic sau un piercing, specialistii iti recomanda sa apelezi intotdeauna doar la saloane specializate, in care cei ce se ocupa de tine raspund pentru munca depusa.

De ce sa alegi un salon specializat?

Desi pare perfect ok sa apelezi la un artist priceput care lucreaza de acasa, specialistii ne sfatuiesc sa nu riscam, chiar daca in aceste cazuri preturile pot fi mult mai bune in realizarea modelului de tatuaj dorit.

Indiferent de talentul artistului, incaperea unei locuinte nu va putea fi niciodata dezinfectata in acelasi mod in care va fi un salon. Indiferent de cate spray-uri se vor folosi, praful si bacteriile nu vor putea fi indepartate in proportie de 100%.

Declar pe propria raspundere…

In saloane, inainte de a incepe procesul tatuarii, vei completa o fisa si o vei semna. La fel va face si cel care iti va realiza tatuajul. Astfel, in cazul in care nu esti multumit de munca prestata sau vei intampina alte probleme, vei avea la mana faptul ca totul s-a intamplat intr-un anumit salon, din vina unui anumit angajat.

Cursuri absolvite – mai multe abilitati dobandite

Cursurile de specializare ajuta artistii sa invete anumite tehnici si sa puna in practica cele mai noi concepte pentru realizarea tatuajelor perfecte. La fel cum masinile de tatuat au inceput sa fie din ce in ce mai performante, sa bata tatuajul mult mai repede, cu mai putina durere, si sa faca desenul sa arate mult mai bine si mai pigmentat, la fel si noile tehnici de tatuare au rolul lor.

Igrijirea corespunzatoare a tatuajului

Specialistii din saloanele de tatuaje sunt cei mai in masura sa te invete cum sa ingrijesti „noua achizitie”.

Pentru ca tatuajul sa isi pastreze culoarea pentru cat mai mult timp si pentru a se vindeca frumos, este nevoie sa respectam cateva etape. Acestea ne vor fi atent explicate la salon, pentru a nu intampina nicio problema.

Mai mult decat atat, in cazul in care avem anumite nelamuriri, putem oricand sa il contactam pe cel ce ne-a tatuat pentru a cere informatiile de care avem nevoie.

Cum gasim salonul potrivit?

La o simpla cautare pe Google vom da de cei de la Funky Tattoo, salonul de tatuaje din Bucuresti cu cele mai multe review-uri pozitive. Expertii de la Funky Tattoo sunt recunoscuti pentru profesionalismul de care au dat dovada de-a lungul anilor.

Ce pot realiza artistii de la Funky Tattoo?

Specialistii de la salonul de tatuaje din Bucuresti Funky Tattoo sunt certificati sa realizeze tatuaje color sau alb negru, orice model ales de tine, tatuaje cosmetice, insa sunt specializati si in body piercing.

Indiferent de cerintele tale, personalul calificat se va asigura ca vei parasi salonul de tatuaje impresionat si pe deplin multumit. Apeleaza cu incredere la Funky Tattoo.

Contact:

Adresa: PIATA ROMANA

Bd-ul Magheru nr. 35,

Bloc 52, Sc B, Ap 1, Interfon 1

Programari: 0731.525.808/ 0772.047.223

