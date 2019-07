De ce s-au ferit greii din PSD de anumite mesaje la Congres? Analiza lui Ion Cristoiu

Partidul Social Democrat și-a ales noul președinte la congresul de săptămâna trecută, în persoana premierului Viorica Dăncilă, după care, imediat, a schimbat macazul politic. Jurnalistul și analistul politic, care a participat la evenimentvorbește despre noua strategie a social democraților în emisiunea ”Gîndurile lui Cristoiu”.





Monica Mihai: Partidul Social Democrat a un congres mult așteptat în care și-a ales noul președinte al partidului în persoana Vioricăi Dăncilă, după care PSD pare că și-a schimbat direcția politică. l-au numit din nou, a fost propunerea PSD în persoana lui Mugur Isărescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR, ați fost și dumneavoastră la congres. Ion Cristoiu: Reporter, da. Monica Mihai: Reporter la congres, corespondent special. Ion Cristoiu: Reporter banal, nu ca dumneavoastră, dumneavoastră sunteți reporter special. Eu cu ăia de teren, ăia care sunt și în weekend la muncă, că nu se duc vedetele, vedetele stau acasă. Monica Mihai: Mai merg și vedetele în weekend. Ion Cristoiu: Rar, rar, eu n-am văzut niciuna, totuși, cu mici excepții eu n-am văzut la congres vedete, eu eram pe acolo ca măgarul între oi, că eram mai în vârstă, dar mă rog, a fost interesant. E foarte important de ce m-am dus. În primul rând că am fost la toate manifestările unde trebuia să se întâmple ceva. Când am intrat l-am întâlnit pe domnul Daea care m-a îmbrățișat deși eu nu l-am văzut în viața mea, i-am spus, domnul ministru dacă am venit eu înseamnă că se va întâmpla ceva. Monica Mihai: Și așa a fost? Ion Cristoiu: A fost cu discursul lui Pleșoianu, am fost la ruperea frontului, am fost la eșecul lui Iliescu în 2005, am fost la multe, am fost la congresul de unificare PNL-PDL Acum trebuia să mă duc că am vrut să văd o atmosferă, deci când ești acolo, și am urmărit câteva lucruri. Unu, am vrut să văd în ce măsură acest congres încearcă să repună motoarele partidului. Monica Mihai: Și au reușit? A fost un fel de congres al guvernului. Nu s-au referit la prezidențiale, lucru suspect Ion Cristoiu: Unu, nu. A fost un eșec din punctul acesta de vedere, am și spus, pentru că până și cei care au candidat, cred că cu excepția celui de la tineret, domnul Petrea Gabriel, liderul tineretului care a candidat pentru funcția de secretar general, niciunul nu s-a referit la partid. Deci în sală erau delegați, da, 4000, erau oastea, sunteți de acord cu oastea… Monica Mihai: Căpitani. Ion Cristoiu: Da, oastea, 4000 de delegați reprezentau ce era mai bun, erau ienicerii, hai să spunem. Ei, acești oameni trebuia, toți cei care vorbeau, inclusiv Viorica Dăncilă să li se adreseze lor. Monica Mihai: Și cui s-au adresat? Ion Cristoiu: A fost un fel de congres al guvernului. Deci unu, nu s-au referit la prezidențiale, lucru suspect. Monica Mihai: Era anunțat un alt congres special pentru prezidențiale. Ion Cristoiu: Congresul special pentru prezidențiale este congresul care a desemnat deja partidul pe unul și lui ăla îi face serbare, dar e târziu. Nu era normal ca toți ăia de la tribună, inclusiv Viorica Dăncilă spună domnilor, tovarășilor vin prezidențialele, și pe Iohannis, hai la luptă, da, și eu dacă eram PSD-ist, de acolo să mă duc direct la Cotroceni să rup porțile, nu. Doi, nu s-a referit nimeni la situația partidului, la eșecul de la alegeri, la luarea cu duba a președintelui, la puciul din partid. Monica Mihai: În afară de Liviu Pleșoianu care a făcut referire, și Codrin Ștefănescu. Ion Cristoiu: Nu, dar ei s-au referit la lupta cu sistemul, nu la situația partidului. Faptul că partidul nu a avut democrație, adică nimeni nu a analizat ce se întâmplă cu partidul după perioada Dragnea, au schimbat doi premieri, bun. Și alt lucru foarte interesant, nimeni nu l-a criticat pe domnul Iohannis. Monica Mihai: De ce credeți că s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat acest lucru? Ion Cristoiu: Cred că PSD-ul trăiește într-o iluzie primejdioasă și anume că indiferent de rezultatul prezidențialelor ei vor rămâne la guvernare. Nu-i adevărat. Dacă nu trec în turul al doilea ei pierd guvernarea. Pentru că dacă nu trec în turul al doilea este un dezastru, sunteți de acord, e o chestie unică. Monica Mihai: Așa am zis și după europarlamentare, că vor pleca de la guvernare și iată că totuși guvernul Dăncilă este încă aici. Ion Cristoiu: Păi, nu, nu, stați un pic. Deci e limpede că câștigă Klaus Iohannis. Monica Mihai: E limpede? Ion Cristoiu: Da, n-am nicio îndoială, el este președintele în exercițiu, bun. Avem ipoteza aceasta că în turul doi intră Dan Barna, nu cred că Cioloș intră, și cu Klaus Iohannis. În aceste condiții PSD-ul e un dezastru, ar fi prima dată când ei nu intră în turul al doilea. Lui Klaus Iohannis îi dă forța de a schimba guvernul, forța, pentru că el rămâne președinte. După 26 mai nu a rămas nimeni. Monica Mihai: Dumneavoastră spuneți că Dan Barna ar lua mai mult decât ar lua PSD la alegerile prezidențiale în primul tur. Ion Cristoiu: Da. pentru că ei nu se pregătesc, în sensul ăsta. Eu v-am spus, am încercat să vă spun de ce ei nu se pregătesc, pentru că ei cred că va fi ca la 26 mai. Adică ei au în continuare majoritatea, iar Klaus Iohannis, dacă ei nu vor intra în turul al doilea nu va avea ce să facă. Nu-i adevărat. Monica Mihai: Sunteți sigur că vor pierde guvernarea dacă nu intră în turul doi. Ion Cristoiu: Păi da pentru că Klaus Iohannis vine cu o forță uriașă, forța… Monica Mihai: Capital electoral foarte mare. PSD-ul nu are lideri. Un lider politic și dacă se duce în autobuz conduce autobuzul. Are forță. Ion Cristoiu: Și forța dezastrului. Vă imaginați ce impact are, stați un pic, adică niciodată în perioada post-decembristă PSD-ul n-a rămas pe dinafară. Doi, am mai urmărit un lucru foarte important, capacitatea liderilor care au vorbit de a ține în mână sala, fundamental pentru un om politic. Cu excepția lui Pleșoianu și a lui Codrin Ștefănescu toți au eșuat, toți. Pentru că e foarte important să vezi sala. Monica Mihai: Ce vă spune asta despre Liviu Pleșoianu? Ion Cristoiu: Nu, asta îmi spune faptul că PSD-ul nu are lideri pentru că ei trebuie să aibă lideri politici, adică lideri care vin în față, era și o sală a lor. Un lider politic și dacă se duce în autobuz conduce autobuzul. Are forță. Monica Mihai: Are carismă, are… Ion Cristoiu: La Pleșoianu s-a văzut a fost singur, dar și Codrin Ștefănescu, singurii lideri care au ținut în mână sala. Nu știu, au talent de orator sau s-au adresat sălii, foarte bine. E complicat, o dată am să vă explic eu mai pe larg ce înseamnă să fii prinzi sala. Dacă nu o prinzi din primul minut. Monica Mihai: Ai pierdut-o. Ion Cristoiu: Gata, s-a terminat, mai degrabă pleci. Gata, e greu după asta să te întorci, să te dezbraci, n-ai cum, că nu ai contact cu sala. Nu trebuie să citești, lucru fundamental. Monica Mihai: Pe care Viorica Dăncilă îl tot face. Ion Cristoiu: Și Ecaterina Andronescu. Și doi, trebuie să te adresezi ca și Pleșoianu… Monica Mihai: Celor din fața ta. Ion Cristoiu: Care cred, dar mai ales trebuie să ai un mare talent de orator, fundamentală. Sunt niște șmecherii oratoricești pe care le prinzi. Aici mi-au arătat că nu au talent, a fost o parte a dialogului pe care îl puteţi citi integral pe cristoiublog.ro.

FABULOS! Salariu minim OBLIGATORIU de 4576 lei pentru cei care au facultate! Decizia care detoneaza BOMBA

Pagina 1 din 2 12