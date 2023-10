De ce s-a temut Mirela Retegan de compromisuri? Detalii din viața fondatoarei Gașca Zurli

Cunoscută mai ales sub numele de „Tanti Prezentatoarea”, Mirela Retegan a dezvăluit detalii mai puțin cunoscute din viața și cariera ei. Început ca un simplu proiect artistic, Gașca Zurli a devenit astăzi un fenomen la nivel național, fiind cea mai cunoscută trupă pentru divertismentul copiilor.

Mirela Retegan recunoaște că în viata personală a făcut compromisuri și a cedat de multe ori

Mirela Retegan de la Gașca Zurli: “Am fost amenințată că mă mănâncă pușcăria”

Într-un interviu oferit celor de la Fanatik, Mirela Retegan a vorbit despre echipa Gașca Zurli, și despre greutățile prin care a fost nevoită să treacă pentru a ajunge aici. Anul acesta se împlinesc 17 ani de la apariția fenomenului Gașca Zurli.

Dacă în viața personală a fost nevoită să facă compromisuri, fondatoarea Găștii Zurli spune că în viața profesională a evitat să facă:

„Am făcut compromisuri personale, am cedat foarte mult din ceea ce aș fi meritat ca femeie, ca om, în relațiile cu partenerii mei de viață. Dar altfel, în viața socială, profesional, nu am făcut compromisuri. Întotdeauna m-am gândit că prefer să stau dreaptă.

A fost un moment în viața mea în care, până să împlinesc 30 de ani, jurnalist fiind, am fost amenințată direct că dacă nu fac un anumit compromis mă mănâncă pușcăria. Și atunci am stat și am analizat foarte bine.

Ideea de pușcărie mi se părea mai ușor de dus, decât un compromis care să-mi fi măcinat sufletul, pentru tot restul vieții. Așa că nu am făcut compromisuri de care să-mi fie rușine și pe care să le consider grele, dincolo de cele pe care le-am făcut eu cu mine, cu viața mea”, spune Mirela Retegan.

Proiectul a captivat atenția în întreaga țară

Unic în România, proiectul Gașca Zurli a început în urmă cu 17 ani, într-o perioadă când prezentatoarea trecea prin clipe grele:

„Nu-mi amintesc cum a fost prima dată, dar îmi amintesc o întâmplare foarte drăguță de la Târgu Mureș. Eram în față la Sala Sporturilor și, înaintea spectacolului, m-am întâlnit cu un copil. Era cu bunica lui și i-a spus bunicii: ‘Buni, Tanti Prezentatoarea îi vie!’.

Și bunica l-a certat, pentru că ea nu știa că eu sunt Tanti Prezentatoarea și că mie așa îmi spun copiii. În Ardeal să-i spui ‘tanti’ unei doamne nu este foarte politicos. M-am amuzat foarte tare și pentru faptul că cei mici nu-și imaginează că noi suntem persoane vii, pentru că ne văd pe ecrane”, mărturisește Mirela Retegan.

Vedeta nu a avut o viață ușoară

Chiar dacă a fost doborâtă de multe ori de viață, ea a reușit de fiecare dată să revină mai puternică:

„Cred că pierderea tatălui meu a fost cel mai greu moment. Apoi despărțirea de tatăl Mayei, apoi să construiesc Zurli de la zero, într-o perioadă neagră a vieții mele. A fost cel mai greu moment apoi să mențin toată povestea asta.

Sunt multe momente grele, dar niciunul dintre ele nu m-a doborât. Chiar dacă m-au pus la pământ, de fiecare dată am reușit să mă ridic mai întâi în genunchi, pe urmă pe două picioare și să merg mai departe”, dezvăluie Mirela Retegan.