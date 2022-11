De ce piața de smartphone-uri second hand este în continuă dezvoltare ?

Piața telefoanelor inteligente este în momentul de față una foarte dezvoltată care, de mulți ani, s-a aflat doar într-o creștere continua, atât oferta cât și cererea fiind costante una în raport cu cealaltă. Astfel, an de an se lansează pe piață noi și noi modele de telefoane, de la cele de buget, numite în mod formal entry-level, până la cele de top, numite high-end și flagship-uri ale seriei pe care o reprezintă. Acestea pot avea însă prețuri foarte mari, prea mari pentru unele persoane, fapt pentru care apelează la varianta modelelor mai slabe sau a celor mai vechi, second-hand sau alternativ, noi.



Dat fiind faptul că noi modele, atât independente cât și în cadrul seriilor cunoscute, apar acum destul de des, anual sau chiar mai rapid de atât, modelele vechi își pierd la fel de repede valoarea monetara în special dacă succesorii aduc noi îmbunătățiri masive în materie de configurație, performanta și aspect. Și astfel, cele vechi devin mai accesibile și pentru cei ce nu își permit modelele noi.



Când vorbim despre ceva second-hand ne referim în principiu la ceva deja utilizat, care a fost deja în posesia cuiva. Nu este însă mereu vorba despre ceva mai vechi, uzat sau aflat în stare deplorabilă.

Există magazine second hand de calitate, în care găsim de exemplu smartphone-uri de ultima generație care au fost deja utilizate de alte persoane dar apoi înlocuite sau abandonate. Acestea, în stare perfectă de funcționare și poate cu mici defecte vizuale, pot fi ușor revândute, la prețuri mai mici. Practic, aceasta este o alegere excelentă pentru cei ce caută mai degrabă performanță și nu aspectul. Există desigur numerase alegeri și pentru cei ce vor un aspect mai îngrijit sau alternativ, caută ambele aspecte.



Utilitatea unui smartphone în ziua de azi nu poate fi negată. Ne ajută să comunicăm, să fim la curent cu noutățile, să căutam rapid diversele informații de care avem nevoie, să navigăm pe internet, să vindem sau să cumpăram ceva cu doar câteva atingeri de ecran, să realizăm plăți fară a mai avea nevoie de un card, să realizam fotografii și filmări, să ascultăm muzică și este foarte util și în sarcini pentru munca. Atingând configurații asemănătoare cu cea a unui sistem PC, un smartphone bun poate rula numeroase aplicații, desigur, adaptate pentru varianta mobilă.



Luând în calcul strict modelele de top, flagship-urile mai sus menționate, preturile lor, chiar și second hand, pot fi destul de mari. Pentru asta, există magazine care le pun la dispoziție clienților varianta plății în rate, preferate fiind în acest sens plățile online, cu cardul, ci nu cash. De asemenea, un magazin profesional ce vinde telefoane second hand ieftine realizează înainte de toate verificări atente ale acestora, în ceea ce privește funcționalitatea și aspectul. Sunt testate toate porturile, butoanele, camerele, se verifica defectele pe ecran și pe spate și o dată pus telefonul la vânzare, se specifică care sunt aceste defecte. În acest fel și clienții se pot decide mai ușor dacă își doresc sau nu să achiziționeze un anumit model.



Pe lângă posibilitatea plații în rate, un alt serviciu extrem de util este cel al livrării produselor. Cele mai căutate sunt magazinele care pot livra în arii de acoperire mai mari sau chiar la nivel național. Transportul poate fi cotizat sau gratuit, în situațiile în care achiziția depășește o anumită valoare dar și în funcție de zona în care se livrează și de serviciul de livrare ales.



Cele mai comune magazine care oferă spre vânzare și telefoane second-hand sunt cele de tip GSM. Aici, ei se ocupa nu doar de vânzări ci și de reparații și recondiționări, atât pentru clienți cât și pentru stocuri proprii, prin care telefoanele sunt apoi puse la vânzare. Există de asemenea și magazine care se ocupă și cum achiziția dar și cu vânzarea de smartphone-uri dar și alte dispozitive electronice, specializate în acest domeniu, care oferă încredere atât prin garanție pentru fiecare produs cât și drept de retur sau alte servicii de bază.



Cele mai scumpe sunt fară îndoială dispozitivele care pot fi oferite în cutia originală alături de alte accesorii precum incarcatoare, cabluri de alimentare, caști precum și certificate de garanție sau facturi de achiziție. O astfel de achizirie este de altfel mai benefică și pentru cei ce doresc să cumpere, dat fiind faptul că este posibil să aibă nevoie de toate aceste accesorii iar în acest caz, să plătească mai puțin pentru fiecare în parte decât dacă le-ar alege noi sau separat.



Pentru achiziție, condițiile de acceptare diferă de la un magazin la altul, în special din dorință de a putea vinde mai apoi către alti consumatori dispozitice și produse de calitate, în stare cât mai buna de funcționare sau cu un aspect cât mai nou. Acestea pot avea, în evaluări, diferite grade pe care le atribuie unui produs și în funcție de care se vă stabili în final și un preț de vânzare sau cumpărare.