Deși cu toții vrem să ne protejăm împotriva COVID-19, în prezent nu există dovezi că respectarea anumitor diete sau consumul anumitor alimente vă vor proteja împotriva coronavirusului. Iată cinci dintre cele mai comune mituri, demolate:

Mitul 1: usturoiul

Există unele dovezi care arată că usturoiul are efecte antibacteriene, studiile existente indicând că mai mul’i compuși activi ai usturoiului (alicina, alcoolul alilic și disulfura dialilică) sunt protectivi împotriva unor tipuri de bacterii precum salmonella și stafilococul aureus. Cu toate acestea, cercetarea care investighează proprietățile antivirale ale usturoiului este limitată. Deși usturoiul este considerat a fi un aliment sănătos, nu există dovezi care să arate că dacă îl consumi poți vindeca sau preveni COVID-19.

Mitul 2: lămâia

Un videoclip viral pe Facebook a afirmat că consumul de apă caldă cu felii de lămâie ar putea combate coronavirusul inedit. Cu toate acestea, nu există dovezi științifice conform cărora lamaia poate vindeca boala.

Lămâia este o sursă bună de vitamina C, importantă pentru a ajuta celulele imune să funcționeze corect. Cu toate acestea, multe alte fructe și legume din citrice conțin vitamina C.

Mitul 3: vitamina C

Așa cum sa menționat anterior, Vitamina C joacă un rol în susținerea funcționării normale a sistemului imunitar. Cu toate acestea, nu este singurul nutrient care menține sistemul imunitar. Majoritatea dezinformăriilor asupra vitaminei C și coronavirusului provin din studii care au investigat legăturile dintre vitamina C și răcelile obișnuite.

În ciuda susținerilor online că vitamina C poate preveni și trata tratamentul răcelii comune, dovezile care susțin acest lucru nu sunt doar limitate, ci și conflictuale. Există, de asemenea, diferențe semnificative între răceala comună și coronavirus.

În prezent, nu există dovezi puternice că suplimentarea cu vitamina C va vindeca sau preveni COVID-19.

Majoritatea adulților își vor îndeplini, de asemenea, cerințele de vitamina C dintr-o dietă care include o varietate de fructe și legume.

Mitul 4: alimente alcaline

Dezinformarea diseminată pe social media sugerează că virusul poate fi vindecat consumând alimente cu un pH (nivel de aciditate) mai mare decât pH-ul virusului. Un pH sub 7,0 este considerat acid, un 7,0 pH este neutru, și peste pH 7,0 este alcalin. Unele dintre „alimentele alcaline” spuse pentru „vindecarea” coronavirusului au fost lămâi, limes, portocale, ceai de turmeric și avocado.

Cu toate acestea, multe dintre aceste surse online dau valori de pH incorecte acestor alimente. De exemplu, s-a spus că pH-ul unei lămâi este de 9,9, când este de fapt foarte acid, cu un pH de 2. Există afirmații că alimentele acide pot deveni alcaline după ce au fost metabolizate de organism.

În general, nu există dovezi care să indice că alimentele pot afecta chiar și nivelul de pH al sângelui, celulelor sau țesuturilor – cu atât mai puțin să vindecăm infecțiile virale. Organismul reglează nivelul de aciditate, indiferent de tipurile de alimente consumate.

Mitul 5: dieta keto

S-a spus că dieta ketogenă (keto), care este o dietă cu conținut ridicat de grăsimi și conținut de carbohidrați, este protectivă împotriva COVID-19.

Aceasta vine de la ideea că poate „stimula” sistemul imunitar. Deși un studiu a arătat că ket0-ul ar putea preveni sau trata gripa, acest studiu a folosit modele de șoareci. Acest lucru face dificil de știut dacă keto-ul ar avea un efect similar asupra oamenilor la prevenirea sau tratarea gripei.

În prezent, nu există dovezi științifice existente care să demonstreze că o dietă ketogenă poate preveni coronavirusul.

Sfat curent

British Dietetic Association (BDA) a declarat că niciun fel de alimente sau suplimente specifice nu pot împiedica o persoană să prindă COVID-19. Alături de sfaturile OMS, BDA încurajează oamenii să consume o dietă sănătoasă, echilibrată pentru a sprijini sistemul imunitar, scrie nationalinterest.org.