Este foarte important ca atunci cand se apeleaza la serviciile unei astfel de firme DDD , sa se aleaga doar una dintre cele care ofera contract si garantie pentru serviciile oferite, caci in acest caz ai siguranta unei lucrari bine efectuate.

Orasele mari sunt printre cele mai predispuse la aparitia rozatoarelor sau a insectelor, caci acestea ajung sa duca la tot felul de efecte nefavorabile sanatatii oamenilor, dar mai ales asupra imaginii respectivei firme in fata clientilor.

Cine poate apela la serviciile firmei DDD?

Toate societatile comerciale au obligativitatea de a apela la serviciile unei firme DDD, indiferent daca acestea au sau nu ca domeniu de activitate alimentatia publica sau nu. Diferenta consta in perioadele de timp in care trebuie efectuate interventiile.

Astfel, pentru societatile din domeniul alimentatiei, serviciile de dezinsectie sau de dezinfectie trebuie efectuata o data pe luna sau de fiecare data cand este necesar, iar deratizarea trebuie efectuata cel mult o data la 3 luni. Pentru restul societatilor, perioadele de timp se modifica de la trei la sase luni sau de cate ori este necesar.

In urma acestor controale, exista anumite autoritati care pot solicita documente privind efectuarea acestor interventii, intre acestea fiind Sanepid-ul, DSV-ul, politia locala , primaria sau Garda de mediu.

Ministerul Sanatatii precizeaza clar ca toate societatile comerciale din sistemul public si privat trebuie sa respecte aceste norme de igiena referitoare la deratizarea, dezinsectia si dezinfectia spatiului.

Ce se intampla daca societatile comerciale nu respecta aceste norme?

In cazul in care societatile comerciale nu respecta si nu aplica normele legii 95/2006 si ORDIN-ul nr. 82 din 9 martie 2015, privind masurile de igiena, dezinfectie si dezinsectie, acestea vor fi sanctionate.

Conform Ordinului nr. 82 din 9 martie 2015 (ultimul act normativ care specifica obligativitatea periodicitatii interventiilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie), exista urmatoarele reglementari:

105 (2) Pentru combaterea altor vectori ( cu exceptia tantarilor) dezinsectia se executa:

a) TRIMESTRIAL si ori de cate ori este nevoie, in spatiile inchise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, institutiilor publice si spatiile comune inchise ale cladirilor; b) LUNAR si ori de cate ori este nevoie, in spatiile inchise ale operatorilor economici cu profil alimentar si ale unitatilor sanitare; c) NUMAI LA SOLICITAREA persoanelor fizice din spatiile cu destinatie de locuinta.

106 Din punctul de vedere al frecventei, deratizarea se executa:

a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar si asociatiile de proprietari/locatari, cel putin O DATA PE SEMESTRU si ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar; b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel putin O DATA PE TRIMESTRU si ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar; c) pentru spatiile deschise din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale in conformitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai putin de 3 tratamente pe an; d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

107 Dezinfectia se executa NUMAI LA SOLICITAREA persoanelor fizice sau juridice.

Nerespectarea acestor norme de catre societati, va duce la sanctionarea lor cu anumite contraventii ce sunt prevazute in HG 857/2011, amenzile fiind cuprinse intre 3000 si 8000 de lei. Aceste amenzi sunt aplicate de catre persoanele imputernicite de Ministerul Sanatatii.

Ce trebuie sa ai in vedere cand alegi firma DDD?

Exista anumite aspecte de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi firma de dezinsectie din Bucuresti, deratizare sau dezinfectie, astfel incat sa ai garantia unor lucrari bine efectuate.

De exemplu, compania noastra, DDD Nord, care efectueaza lucrari de dezinsectie, deratizare si dezinfectie in Bucuresti, Cluj, Suceava, Iasi, Bacau si Constanta, a obtinut toate autorizatiile necesare prestarii acestor servicii, care asigura rezultate rapide si eficiente.

Este important ca atunci cand alegi o firma DDD sa ai parte, ca societate, de o evaluare corecta, astfel incat sa stii ce tipuri de daunatori iti afecteaza activitatea, iar aceasta evaluare este bine sa fie gratuita.

Un alt aspect pe care trebuie sa il ai in vedere atunci cand alegi o firma DDD este tariful pe care il aplica pentru serviciile oferite, dar si cat de prompti sunt in solutionarea cererilor si respectarea programarilor. In ceea ce priveste tariful, acesta variaza in functie de marimea suprafetei ce trebuie deratizate, dar si in functie de tipul de daunatori sau cat de grava este infestarea.

Lucrarile de deratizare, dezinfectie si dezinsectie trebuie sa fie realizate de catre persoane specializate, care realizeaza aceste servicii cu profesionalism. De asemenea, este important ca substantele folosite pentru firma de deratizare sa fie ecologice, astfel incat sa nu afecteze sanatatea angajatilor sau mediului inconjurator.

Te-ar putea interesa și: