George Clooney şi Julia Roberts sunt împreună, iar Amal, soția actorului, stă cu ochii pe ei ca pe butelie. Zvonurile au început deja să apară, Julia se pregătește să ceară ca avocata să nu mai poată fi lăsată în preajma lor.

George Clooney şi Julia Roberts se vor întâlni din nou pe marile ecran într-un film regizat de OI Parker (cel care a făcut și Mamma Mia! Here We Go Again). E vorba de o comedie romantică prevăzută să aibă premiera în toamna anului 2022, relatează EFE. Filmările pentru lungmetrajul Ticket to Paradise, au început să fie pregătite.

Cei doi celebri actori interpretează doi soţi care trăiesc separat şi care trebuie să se reunească pentru a evita ca fiica lor, îndrăgostită peste cap, să nu repete greşelile părinţilor ei, a confirmat marţi studioul Universal Pictures. Roberts şi Clooney au o relație foarte apropiată în viaţa reală. Ei sunt prieteni.

Cei doi au mai jucat împreună în filme precum Ocean’s Eleven (2001) şi Ocean’s Twelve (2004) sau Money Monster (2016). De data aceasta ei vor urma îndrumările cineastului Ol Parker, cu mare experienţă în comediile romantice.

Amal Clooney face scene de gelozie înainte de filmări

Filmările pentru Ticket to Paradise îi creează mari probleme în familie actorului George Clooney. Amal Clooney nu este deloc fericită că soțul ei și prietena lui vor fi din nou împreună, la filmările care au loc în Australia. Ea vrea îl însoțească pe actor la filmări.

