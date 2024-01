De ce e bun un tensiometru cu funcție de memorare?

Aproape jumătate dintre adulți suferă de hipertensiune arterială, dar aproximativ o treime dintre aceștia nici măcar nu știu că au o problemă. Tensiometrele sunt instrumente neprețuite care oferă posibilitatea și libertatea de a monitoriza această afecțiune chiar din confortul propriei case. Există o mulţime de modele de tensiometre pe piaţă, încât utilizatorii neexperimentați pot avea dificultăți în alegerea celui potrivit pentru ei. Acest articol își propune să vă ajute în alegerea tensiometrului potrivit o monitorizare eficientă a tensiunii arteriale la domiciliu, precum și să răspundă la întrebarea: de ce este important să puteți memora rezultatele măsurătorilor?

Ce este tensiunea arterială?

Tensiunea arterială (presiunea arterială) este măsura forței pe care inima o folosește pentru a pompa sângele în jurul corpului. Se măsoară în milimetri coloană de mercur (mmHg) și este prezentată în două valori: presiunea sistolică (presiunea exercitată asupra pereţilor arteriali când inima se contractă) şi presiunea diastolică (presiunea exercitată asupra pereţilor arteriali când inima se relaxează între două contracţii).

Tensiunea arterială ridicată este o afecțiune comună care afectează arterele corpului. Se mai numește și hipertensiune arterială. Se caracterizează prin faptul că forța cu care sângele apasă pe pereții arterelor este prea mare. Inima trebuie să lucreze mai mult pentru a pompa sângele.

Societatea Europeană de Hipertensiune (ESH) împarte tensiunea arterială în mai multe categorii principale:

Tensiune arterială normală. Valorile tensiunii sistolică/diastolică sunt de 120/80 mmHg sau mai mici.

Tensiune arterială crescută. Valoarea tensiunii sistolice variază între 130 și 139 mmHg, iar cea a tensiunii diastolice este cuprinsă între 85-89 mmHg.

Hipertensiune arterială de gradul I. Presiunea sistolică este de 140-159 mmHg și presiunea diastolică este de 90-99 mmHg.

Hipertensiune arterială de gradul II. Presiunea sistolică este de 160-179 mmHg şi presiunea diastolică este de 100-109 mmHg.

Hipertensiune arterială de gradul III. Presiunea sistolică este de peste 180 mmHg şi presiunea diastolică este peste 110 mmHg.

Monitorizarea tensiunii arteriale acasă

Capacitatea de a ne măsura în mod independent, fără ajutor specializat, tensiunea arterială este esențială pentru monitorizarea și menținerea sănătății noastre. Dar cum să ne ocupăm în mod corespunzător de această sarcină?

Fiți liniștit. Așteptați cel puțin 30 de minute după ce ați fumat, după ce ați consumat cofeină sau alcool sau după efectuarea de exerciții fizice, deoarece aceste activități pot crește tensiunea arterială.

Stați confortabil în poziţie şezut, cu spatele drept sprijinit de spătar, cu picioarele complet pe podea, neîncrucişate şi cu braţul poziţionat pe o masă, la nivelul inimii.

Înfășurați manșeta în jurul părții superioare a brațului, asigurând o potrivire perfectă şi respectând exact instrucţiunile producătorului tensiometrului dumneavoastră. Nu puneți manșeta pe haine!

Începeți măsurarea prin simpla apăsare a butonului de pornire și stați nemișcat.

Măsurați-vă tensiunea la aceeași oră, în fiecare zi, de exemplu dimineața și seara.

Monitorizarea la domiciliu a tensiunii arteriale este, de asemenea, o idee bună dacă:

Urmaţi un tratament medicamentos pe care trebuie să-l ajustaţi;

Sunteți însărcinată sau ați născut în ultimele luni și prezentați risc de preeclampsie. Această afecțiune este o formă severă de hipertensiune arterială care poate afecta organele vitale, cum ar fi rinichii. Atunci când nu este tratată la timp, uneori duce la convulsii, accident vascular cerebral sau chiar la deces.

De ce este important să salvaţi rezultatele măsurătorilor tensiunii arteriale?

Memorarea rezultatelor măsurătorilor tensiunii arteriale ne permite să urmărim și să ne menținem sănătatea inimii pe termen lung. Istoricul măsurătorilor realizate îi poate fi de real ajutor medicului dumneavoastră în analiza evoluţiei tensiunii arteriale şi vă poate ajuta să preveniţi chiar apariţia unor complicaţii precum: atacul de cord sau accidentul vascular cerebral (AVC), deteriorarea rinichilor, anevrismul, diversele probleme oculare (inclusiv pierderea vederii), demenţa vasculară, etc.

Pe lângă faptul că este o măsură preventivă împotriva complicațiilor, memorarea măsurătorilor anterioare oferă o perspectivă reală asupra eficienței medicamentelor prescrise și ajută medicul curant să facă ajustările necesare în tratament. Potrivit experților, „standardul de aur” pentru monitorizarea la domiciliu este de 28 de măsurători.

Asta înseamnă să vă măsurați tensiunea arterială de patru ori pe zi – de două ori dimineața și de două ori seara – timp de șapte zile la rând. Mulți oameni îşi notează rezultatele măsurătorilor pe o bucată de hârtie. Dar aceasta se poate pierde foarte uşor. Prin urmare noi vă recomandăm să alegeți un tensiometru care poate stoca citirile. Un exemplu potrivit în acest sens este tensiometrul SENDO One, Votat Produsul Anului 2023 în categoria tensiometre de către consumatorii români.

Are funcție specială de detectare a aritmiei, este ideal pentru cuplurile care doresc să-şi monitorizeze valorile tensiunii arteriale cu ajutorul aceluiași dispozitiv. Este singurul tensiometru din portofoliul SENDO care are memorie pentru două persoane. Poate stoca până la 90 de măsurători pentru fiecare persoană și este extrem de ușor de utilizat (doar prin apăsarea unui buton). Dimensiunea SENDO One este compactă, iar datorită gentuței de protecție elegante, tensiometrul este simplu de transportat și depozitat.

Cum alegeţi tensiometrul potrivit nevoilor dumneavoastră?

Dacă ați fost diagnosticat cu hipertensiune arterială, atunci va trebui să faceți unele schimbări în stilul de viață, cum ar fi: o dietă echilibrată, renunțarea la țigări și alcool, practicarea sportului. Una dintre cele mai importante măsuri pe care trebuie să le luați este să vă procurați un tensiometru pe care să știți cum să îl folosiți. Veți găsi pe piață sute de tipuri diferite de dispozitive, motiv pentru care utilizatorii neexperimentați pot avea dificultăți în alegerea celui potrivit pentru ei. Principalele caracteristici pe care ar trebui să le aibă un tensiometru sunt: