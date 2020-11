Situațiile prezentate se încadrează tot în categoria permiselor auto expirate. Prin urmare, actele de care vei avea nevoie sunt aceleasi.

Masina ta devine inutilă în momentul în care permisul de conducere a expirat sau posesorul a avut parte de situațiile prezentate mai sus. Asta până în momentul în care persoana în cauză ia toate măsurile necesare. Din pacate, daca ti-a expirat permisul, vei fi nevoit sa navighezi printr-o serie interminabila de treburi de ordin birocratic, care iti vor consuma o buna bucata de timp.

Ce documente ai nevoie dacă ai permisul expirat

Iata care sunt documentele pe care trebuie sa le prezinti in momentul in care vrei sa iti reinnoiesti permisul:

– Cerere tip – aceasta se editeaza la ghiseu, completandu-se cu informatii privind fisa medicala si dovada platii contravalorii permisului de conducere;

– Act de identitate, in original si in copie (pentru cetatenii straini este nevoie de carte de rezidenta, permis de sedere, certificat de inregistrare insotit de pasaport);

– Dovada platii contravalorii permisului de conducere (in valoare de 68 de Lei), care se achita la trezorerie, online sau prin mandat postal;

– Permisul de conducere vechi, in cazul in care acesta a fost deteriorat sau pentru schimbarea numelui. Daca permisul a fost pierdut sau furat, se va declara acest fapt prin completarea cererii;

– Fisa medicala permis.

Cum se obține fișa medicală pentru permis auto

Vestea buna este ca, atunci cand va veni momentul sa obtii fisa permis auto, exista solutii rapide si eficiente. De pilda, ai putea sa apelezi la serviciile oferite de clinica Standard Med, autorizata pentru a oferi certificate medicale necesare celor care vor sa isi reinnoiasca permisul auto, din categoriile A si B.

Odata eliberata, fisa pentru permis auto are o valabilitate de 6 luni. De asemenea, in anumite situatii, trebuie sa prezinti si avizul psihologic.

Ce trebuie să ții minte

Descopera, in cele ce urmeaza, care sunt situatiile in care avizul psihologic trebuie sa fie inclus in fisa medicala pentru permis.

– In cazul celor care au permisul anulat sau suspendat pentru diverse abateri – va fi necesara fisa pentru permis auto, insotita de aviz psihologic.

– In cazul persoanelor care doresc sa urmeze cursurile scolii de soferi – avizul psihologic trebuie inclus in fisa pentru permis auto.

– Pentru persoanele care au permisul expirat sau care trebuie reinnoit – analize medicale pentru preschimbare permis auto, fara aviz psihologic.

Asadar, acceseaza site-ul www.fisamedicala.info, unde poti gasi mai multe detalii si informatii despre pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a obtine fisa permis auto in cel mai rapid si eficient mod.