De ce a refuzat Răzvan Marin să meargă la Steaua: „Nu am avut această tentație”

Răzvan Marin (22 de ani), jucătorul lui Standard Liege, a devenit unul dintre cei mai promițători fotbaliști români, motiv pentru care Ajax se bate pentru transferul său. Totuși, fostul elev al lui Gică Hagi nu a fost fost dat pe spate de ofertele lui Gigi Becali.





Fiul lui Petre Marin ar fi putut ajunge la gruparea „roș-albastră”, acolo unde tatăl său a bifat cele mai bune rezultate ale carierei. Deși a fost de două ofertat de Gigi Becali, dar și de alte echipe de tradiție din țară, tânărul atacant a crezut mai mult în proiectul de la Academia lui Hagi.

„De obicei, copiii aveau tentația să meargă la Steaua, Dinamo sau Rapid. Eu chiar nu am avut această tentație de a merge la aceste cluburi. Nu știu de ce. Și chiar am avut ocazia de a merge la Steaua pe când tatăl meu juca acolo. Îmi aduc aminte că domnul Vali Argăseală îi spunea mereu sa mă aducă să joc la Steaua”, a dezvăluit Răzvan Marin pentru eusunt12.ro.

În continuare, Răzvan îl consideră pe Gică Hagi un mentor veritabil. A părăsit Viitorul în 2017, pentru trupa belgiană Standard Liege, dar, în curând, „tricolorul” ar putea face pasul către Ajax Amsterdam, iar „lăncierii” au pregătit deja 12 milioane de euro pentru transferul său.

„Dar am mers la Academia Hagi. Pentru mine a însemnat foarte mult, m-am dezvoltat din toate punctele de vedere acolo, atât ca jucator, cât și ca om. M-a ajutat să mă maturizez mai repede. Nu îmi aduc aminte bine prima întâlnire cu domnul Hagi, dar cred că a fost la Academie, sper să nu mă înșel. Am primit foarte multe sfaturi de la el și până acum m-au ajutat foarte mult. De fiecare dată când am ocazia să vorbesc și să mă sfătuiesc cu el, o fac cu mare plăcere. Cred că pentru toți copiii de la Academie este ca un al doilea tată. Dacă ar trebui să găsesc un motiv să-i dau o bere… Ohhh, cred că aș avea mai multe motive să o fac. În legătură cu fotbalul, dar și în legătură cu viața personală”, a mai spus Marin pentru sursa citată.

DOLIU URIAS! A murit fratele lui Mirel Radoi! In ferbuarie se ARUNCASE de la etaj...

Pagina 1 din 1