O vedetă TV s-a umplut de păduchi. Ce se întâmplă în culise

Mara Bănică a dezvăluit noi detalii despre plecarea ei de la Antena 1. Jurnalista a povestit că voia de multă vreme să renunțe la emisiunea Acces Direct, dar că a tot amânat. Ea a mărturisit că a luat și păduchi de la cei care veneau în emisiune și că s-a infectat cu COVID-19 din cauza Vulpiței.

Mara Bănică a mai spus că singurul motiv care a ținut-o la Antena 1 atâția ani au fost banii.

„Nu mai puteam. Nu mai era pentru mine. 12 ani am stat și deja nu mai puteam în acel format de emisie. Nu vreau să intru în… Da, a fost cumva reciproc așa. Nu mă mai regăseam, nu mai puteam. De câțiva ani mă confruntam cu lucrul ăsta. Și a fost o emisie pe care am făcut-o și am dus-o la un moment dat pentru că și trebuia, financiar vorbind aveam nevoie de asta”, a povestit jurnalista, la podcastul lui Măruță.

A luat păduchi

Mara Bănică a povestit că toată lumea o întreba de ce acceptă să apară în această emisiune și că s-a confruntat cu mari probleme din celor care veneau în platou.

„Eram o femeie de 40 de ani care creștea un copil, îi mai aveam și pe ai mei că așa a fost viața. La un moment dat nu am mai avut de ce să fac asta. Banii nu au mai fost o mare problemă pentru mine. Nu mai puteam, efectiv. Eu acum nu pot să mă uit. Eu știu că mai există emisiunea, dar nu mă pot uita. Mi-a trebuit un an să înțeleg unde aparțin, de ce aparțin, să înțeleg multe lucruri: cât am fost de folosită, dar nu vreau să intru în astea. Bă, trebuia să fi plecat de mult! N-am avut coloană vertebrală. Conta mai mult bunăstarea copilului meu și a mea decât chestia asta profesională. Asta e!

Dar și chestia aia, mă întâlneam cu prieteni care ziceau: La mizeria aia? Așa era definită emisia. Da, mă, am luat păduchi de trei ori, asta e! Am luat păduchi toată redacția, ne-a îmbolnăvit Vulpița de Covid pe toți. Păduchi am luat de la invitați, veneau copii amărâți, eu îi mai luam pe acasă, îi mai duceam la saloane…mulți au luat, și producătoarea. Mai veneau și oameni bolnavi, riscurile au fost mari pentru noi. Dar a trecut”, a încheiat vedeta.