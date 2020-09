La rândul său candidat pentru PMB, Tăriceanu a dezvăluit că nu înţelege de ce Firea nu-şi asumă înfrângerea în faţa lui Nicuşor Dan.

Liderul ALDE i-a reamintit Gabrielei Firea că în strategia iniţială dinaintea ultimelor alegeri locale se luase în calcul o alianţă pentru Primăria Capitalei.

Numai că Gabriela Firea nu a fost de acord cu propunerile venite dinspre Marcel Ciolacu, Victor Ponta şi Tăriceanu, iar rezultatele s-au văzut la votare.

„Gabriela Firea greșește”

Tăriceanu i-a transmis învinsei că nu este cazul să caute vinovaţii în altă parte când ştie foarte bine că putea avea un avantaj electoral important dacă ţinea cont de alianţa propusă.

„Gabriela Firea greșește atunci când caută vinovați pentru înfrângerea de la Capitală altundeva decât în propriile decizii!

Alianța care putea să-i mai aducă un nou mandat de primar general a fost refuzată chiar de ea.

Nu putem acum să acceptăm falsificarea adevărului doar pentru ca doamna Firea să-și poată găsi scuze pentru dezastrul pe care l-a provocat la Capitală.

ALDE, Pro România și PSD au fost în discuții foarte avansate pentru realizarea unei alianțe la alegerile locale, care ar fi urmat să se transforme într-o alianţă și pentru alegerile parlamentare”, a scris Tăriceanu pe pagina sa de Facebok.

Parteneriatul PSD-ALDE, unul de succes

În sprijinul afirmaţiilor sale, fostul premier al României a indicat roadele colaborării dintre PSD şi formaţiunea pe care o conduce:

„De altfel, ALDE a realizat acest gen de alianțe cu PSD într-o serie de județe, alianțe care în cele mai multe situații s-au dovedit de succes.

În momentul în care s-a ajuns la alianța pentru București, dna Firea s-a împotrivit alianței, iar președintele PSD, domnul Ciolacu, a declarat că nu vrea să-i impună o alianță pentru a nu fi considerat responsabil în cazul unui eșec!”

Tăriceanu n-a impus condiţii

Pentru cei care pot crede că Gabriela Firea a refuzat alianţa pentru Primăria Capitalei din cauză că n-ar fi fost de acord cu anumite condiţii, Tăriceanu a precizat:

„Nu am ajuns în acest impas pentru că noi la ALDE am fi condiționat cu ceva această alianţă, locuri pe listă sau alte funcții, ci pentru că lipsa de experiență a doamnei Firea a împins-o spre această soluție.

După cum am văzut în campanie a candidat atât de singură încât s-a ferit foarte tare și de propriul partid.

Decizia doamnei Firea a fost una greșită și ea ne-a afectat pe toți cei care am fost în alianța de guvernare.”

Vlad Voiculescu ameninţă cu închisoarea

„Această decizie o lipsește acum de al doilea mandat și pe ea și pe alți colegi de la sectoare.

Dacă am fi avut o alianţă, așa cum am propus, probabil că acum Vlad Voiculescu (copreşedintele USD PLUS, anunţat ca viitor viceprimar al Capitalei) nu mai amenința primarii în funcție cu închisoarea.

Dacă am fi avut o alianță, așa cum am propus, Dan Tudorache era primar la Sectorul 1.

Dacă am fi avut o alianță, așa cum am propus, Bucureștiul nu ajungea pe mâna unor demagogi!

Dar așa se întâmplă când disprețuieșți un ajutor dezinteresat doar pentru că ți se pare prea mic.”

Viceprimarul mai vocal ca primarul

Referitor la declaraţiile lui Voiculescu, amintim că acestea au fost lansate ieri, la puţin timp după ce alt copreşedinte al USR PLUS a anunţat că fostul ministru al Sănătăţii în Guvernul Cioloş va fi viceprimar.

„Celor câţiva primari de la alte partide care, după toate probabilităţile, iată, ar putea să rămână în funcţie, domnul Negoiţă, domnul Băluţă, posibil domnul Piedone, le transmit că banchetul s-a terminat, bairamul s-a terminat.

Chiar de vor reuşi să facă majorităţi, ceea ce nu le doresc şi nu le doresc bucureştenilor în Consiliul Local, nu vor avea o Primărie Generală şi, în general, nu vor avea partenerii pe care i-au avut în vremea de tristă amintire a PSD.

Bairamul s-a terminat, furtul din banul public s-a terminat. Dacă ştiu că sunt corupţi, mai bine să plece singuri.

Nu va exista niciun caz în care un caz de corupţie, găsit într-unul dintre spitale, într-una dintre şcoli, într-una dintre grădiniţe, în orice altă instituţie a Primăriei Municipiului Bucureşti…

Şi presupunerea mea este că şi la primăriilor de sectoare… Şi promisiunea e că, cel puţin, în Sectoarele 1, 2 şi 6… orice caz de corupţie va merge către Parchet.

Atât Gabriela Firea, pentru cheltuirea banilor bucureştenilor pentru campania electorală mascată la multe televiziuni şi la multe radiouri, din banii Primăriei, până în ultima zi de campanie, chiar după ce Biroul Electoral spusese foarte clar că este ilegal, va trebui să răspundă pentru asta, sper că inclusiv patrimonial.

Pentru că banii bucureştenilor care au fost aruncaţi pe fereastră, iată, şi fără rezultat, trebuie recuperaţi”, a spus Voiculescu într-o conferinţă de presă.

