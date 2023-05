De ce a fost amânat, pentru a treia oară, procesul de dopaj al Simonei Halep. Reprezentanții ITIA vin cu explicația

Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a cerut amânarea audierii procesului de dopaj al jucătoarei române Simona Halep pentru a treia oară. Reprezentanții Agenției au explicat motivul, susținând că decizia a fost luată după noile acuzații aduse sportivei. La finalul săptămânii trecute, ITIA a anunțat că au fost găsite nereguli în certificatul biologic al Simonei Halep.

„Am propus ca ambele acuzaţii să fie judecate împreună pentru a evita audieri multiple. Pentru a face asta, dorim să oferim tuturor părţilor (inclusiv tribunalului independent) suficient timp pentru a studia materialele semnificative asociate cu ultima acuzaţie. În cele din urmă, decizia aparţine tribunalului independent. D-ra Halep are şi ea oportunitatea de a-şi pregăti înfăţişarea înaintea tribunalului”, a afrimat ITIA, potrivit cotidianului britanic Express.

Ce a spus Simona Halep, după ce a aflat că audierea sa este amânată

Jucătoarea de tenis ar fi trebuit să se prezinte în fața tribunalului pe 28 mai, pentru a-și demonstra nevinovăția cu privire la acuzațiile de dopaj. Ea a picat la testul anti-doping efectuat la US Open 2022, iar de atunci este suspendată. Simona Halep și-a arătat dezamăgirea pe rețelele sociale, după ce a fost anunțată că audierea sa a fost amânată pentru a treia oară.

„Încă o dată sunt extrem de şocată şi dezamăgită de atitudinea ITIA. În timp ce reprezentanta ITIA, Nicole Sapstead, a afirmat public, în urmă cu trei zile, că ITIA ‘rămâne decisă să acţioneze în cazul Simonei Halep într-o manieră empatică, eficientă şi corectă’, în acelaşi timp au cerut oficial tribunalului să amâne audierea mea, pentru a treia oară.

ITIA declară public un lucru, în timp ce în privat face altceva. Am cerut în mod repetat să fiu audiată şi în mod repetat ITIA a căutat să o amâne.

Când se va opri acest lucru? Pun din nou această întrebare. Am dreptul la o audiere rapidă. Acţionând în acest mod este împotriva drepturilor mele”, a anunţat Simona Halep în mesajul postat pe reţelele de socializare.

Noi acuzații de dopaj aduse Simonei Halep

Înainte de a cere amânarea procesului, reprezentanții ITIA au confirmat că Simona Halep „a fost acuzată de o altă încălcare separată a Programului antidoping din tenis, în legătură cu nereguli în paşaportul său biologic de sportiv (ABP)”. În urma acestui anunț, jucătoarea de tenis a mărturisit pe rețelele de socializare că trăieşte „cel mai negru coşmar„ din viaţa sa de la anunţul suspendării, pe 7 octombrie, şi denunţă o formă de „hărţuire” din partea ITIA, pe care o acuză că a încercat să demonstreze că e vinovată de ceva ce nu a făcut niciodată.

„Acum că am stabilit clar că am fost victima contaminării, ei au venit cu o evoluţie presupus anormală a sângelui meu. Trei experţi de renume mondial care mi-au studiat analizele de sânge au spus foarte clar că sângele meu este complet normal. Am încredere totală în justiţie şi aştept cu nerăbdare să îmi pot prezenta apărarea la audierea programată la sfârşitul lunii mai, după mai multe amânări din partea ITIA”, precizează Halep.