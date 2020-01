Încă de la primele minute ale ședintei de judecată, fostul ministru al Finanțelor Publice, Darius Vâlcov s-a plâns în fața judecătorului despre faptul că procurorii DNA ar fi făcut presiuni asupra martorilor, pe care i-a constrâns să dea facă denunțuri împotriva lui. Printre martorii invocați de Vâlcov, se numără chiar și finul acestuia, Daniel Bărbulescu, fost deputat PSD, care se află pe lista persoanelor care au depus denunțuri penale, pentru a scăpa de legea penală. „Atât el, cât și soția lui, au fost chemați la organele de urmărire penală și au fost amenințați cu cătușele pe masă, că dacă nu vor formula denunțuri împotriva mea, nu își vor mai vedea copiii”, a spus Vâlcov, care a mai acreditat ideea că un denunț smuls în aceste condiții nu este unul credibil.

Un alt subiect dezbătut intens în sala de judecată a fost darul de nuntă al fostului ministru, despre care acesta susține că se ridică la suma de 800.000 de lei, bani pe care i-a împărțit în trei părți și i-a lăsat în diferite locuri, inclusiv în seiful socrului fostului deputat PSD, Bărbulescu, acolo unde au fost găsiți de procurorii DNA. Cu acești bani, Vâlcov ar fi înființat prin interpuși trei firme care se ocupau de cadastru imobiliar. Despre bani, Vâlcov susține că au fost un împrumut pentru finul său. ”Familia Bărbulescu mi-a solicitat ajutorul financiar, urmând ca ulterior să-mi restituie banii, iar după ce voi încheia activitatea politică să intru în acționariatul firmelor, contracost. Despre împrumut susțin că a fost de 400.000 de lei și ulterior a solicitat și a primit încă 400.000 de lei. În total, 800.000 de lei, bani care proveneau de la nunți. Banii au fost luați dintr-un seif aflat la socrul său, în Slatina”, a explicat Vâlcov.

În dosar a mai fost trimis în judecată încă o persoană, Eduard Cincu, angajat la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliare, care ar fi fost mituit la ordinul lui Vâlcov. În luna mai 2017, procurorii l-au trimis în judecată pe Vâlcov ca persoană care ar fi dispus mituirea lui Cincu.

Despre cum a apărut acest Cincu, în aceste ecuații juridice aflăm de la finul Bărbulescu, audiat în dosar și care a explicat cum au stat lucrurile. ”La început, domnul Motorga mi-a transmis că sunt foarte multe refuzuri din cauza lipsei de experienţă a angajaţilor. Am luat legătura cu inculpatul Vâlcov, iar acesta mi-a transmis să merg la OCPI Olt să-l contactez pe directorul Chiriţa Gigel ca să ne de-a o persoană care să-i înveţe pe angajaţi să depună corect lucrările. Am mers la OCPI. Am fost la domnul Chiriţa şi l-am întrebat dacă ştie pe cineva şi mi l-am recomandat pe Cincu Eduard. Nu m-am întâlnit cu acesta. Am luat legătura cu directorul Chiriţa în perioada sărbătorilor pascale din 2012. I-am spus lui Motorga că urmează să vina d-ul Cincu. I-am spus şi domnului Vâlcov care mi-a spus să-l plătesc cu 1000 de lei lunar”.

Cât despre banii din seif, despre care Vâlcov susține că sunt darul de nuntă, Bărbulescu a povestit cum au ajuns în seiful socrul său. ”Pentru înfiinţarea societăţii am folosit banii puşi la dispoziţie de inculpatul Vâlcov, aproximativ 1,5 milioane de lei. Banii erau cash şi se găseau într-un seif la domiciliul socrului meu, Rotaru Ioan, de pe strada Basarabilor. Venea domnul Vâlcov. Era un cod electronic. Am ridicat banii în prezenţa lui Vâlcov care ştia codul electronic al seifului. Socrul meu nu era prezent. Era într-o altă cameră. Eram doar eu cu Vâlcov. În discuţia purtată la Mamaia, în ceea ce mă priveşte pe mine, Vâlcov mi-a spus că după recuperarea investiţiei îmi va reveni 20% din profit”, mai susține Bărbulescu.

