„Supremaţia legii este un principiu cheie al statelor democrate, iar articolul 2 din Tratatul privind UE stabileşte respectarea sa ca una dintre cele mai importante valori”, se arată în poziţia comună a procurorilor bulgari.

„Procuratura Bulgariei ca parte a puterii judecătoreşti are rolul fundamental în stabilirea supremaţiei legii. Tentativele reprezentanţilor forţelor politice din Bulgaria de a ameninţa independenţa sa prin exercitarea de presiuni este un semnal de avertizare privind existenţa unei probleme. Tema referitoare la reformele din procuratură se manifestă zilnic în viaţa politică. Cu cât este mai activă şi mai unită procuratura, cu atât mai numeroase sunt atacurile la adresa sa. Acţiunile fără precedent întreprinse au provocat o presiune nemaiîntâlnită împotriva procuraturii. Suntem supuşi zilnic unor atacuri politice şi unor idei de reformă incompatibile cu ordinea constituţională. Discursul politic trebuie să aibă, însă, limite acolo unde sunt încălcate elementele esenţiale ale statutului procurorilor. Aceste graniţe au fost încălcate, fără piedici, ostentativ, într-o ţară membră a UE, chemată să apere valorile europene. Independenţa este dreptul procurorilor şi anchetatorilor, iar statul este obligat să asigure punerea sa în aplicare fără piedici. Procuratura Bulgariei va continua să susţină valorile europene şi să se ghideze după Constituţie şi legile ţării. Ne declarăm încă o dată intenţia unui dialog cu organele şi instituţiile UE şi Consiliului Europei pe calea confirmării Procuraturii bulgare ca un garant al legalităţii. Dorim să subliniem că ne supunem legii şi conştiinţei proprii şi suntem liberi să luăm decizii din convingere proprie şi întotdeauna vom apăra libertatea venită din dreptul UE, Constituţie şi legi. Avem convingerea că poziţia noastră va fi adoptată de toate instituţiile, angajate în apărarea principiilor statului de drept şi va fi înţeleasă de cetăţenii bulgari pentru care supremaţia legii şi justiţia reprezintă valori înalte”, se arată în document.

Procurorul general al Bulgariei: „Am făcut lumină în întuneric prin fapte, nu prin vorbe”

Luni, la Sofia, s-a desfășurat conferinţa naţională a procurorilor şi anchetatorilor, convocată de procurorul general, Ivan Gheşev, cu tema: „Susţinerea independenţei procuraturii bulgare pentru a preveni riscul încălcării grave a statului de drept în temeiul art. 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană”. Evenimentul are loc pe fondul protestelor antiguvernamentale care solicită şi demisia procurorului general.

La conferinţă au fost prezenţi peste 700 de procurori şi anchetatori, parlamentari, miniştri, premierul, preşedintele ţării, diplomaţi ai statelor membre ale UE. Evenimentul a fost deschis de purtătorul de cuvânt al procurorului general, Siika Mileva:

„Independenţa procuraturii este o consecinţă firească a independenţei întregului sistem judiciar. Procurorii trebuie să fie independenţi şi să îşi îndeplinească îndatoririle fără ingerinţe. Instanţele şi organele de anchetă trebuie să fie autonome, fără presiuni externe sau amestec din partea puterii executive și legislative, ţinând cont de principiul separării puterilor. Statul trebuie să se asigure că procurorii şi anchetatorii îşi pot îndeplini funcţiile fără ingerinţe şi ameninţări. Obiectivul nostru principal este asigurarea statului de drept şi protejarea interesului public”, a declarat Mileva.

La rândul său, procurorul general al Bulgariei a precizat: „Procuratura nu poate şi nu va înceta să funcţioneze. Acum vă voi spune de ce suntem noi consideraţi mafie. Pentru că am făcut lumină în întuneric prin fapte, nu prin vorbe. Suntem consideraţi mafie, pentru că am spus că nu vom accepta standarde duble – pentru oamenii cu miliarde şi pentru oamenii obişnuiţi. Ne numesc mafie (protestatarii, n.trad.), pentru că am soluţionat problema înşelăciunilor prin telefon, pentru că am redus numărul furturilor şi jafurilor, deoarece facem tot ceea ce este posibil pentru ca oamenii să nu trăiască cu teamă că sunt înşelaţi, jefuiţi, bătuţi. Pentru că am stopat procesul de transformare a Bulgariei într-o groapă de gunoi, prin incinerarea deşeurilor periculoase. Pentru că am arestat traficanţi de droguri, care otrăvesc copii şi oficiali de rang înalt din sistemul judiciar. Pentru că am formulat acuzaţii la adresa unor miniştri şi miniştri adjuncţi. Acesta este motivul pentru care suntem răi pentru cei răi, ceea ce înseamnă un singur lucru – că suntem buni pentru cetăţenii bulgari şi pentru societate, pentru cei care ne plătesc salariile şi acesta este singurul lucru important. Înseamnă că facem o treabă bună şi i-am speriat pe cei care nu doresc ca legea să fie aceeaşi pentru toată lumea şi să nu se aplice oamenilor cu bani, posibilităţi şi influenţă”, a comentat Gheşev.

În opinia procurorului general, atacul asupra procuraturii şi solicitarea demisiei sale de către protestatari se explică prin faptul că în instanţă se află cazuri care implică milioane şi pentru că în afara Bulgariei se ascund unii dintre cei mai influenţi oameni care cred că legea nu se aplică şi pentru ei. „După tot ceea ce am spus, sunt normale atacurile politice şi încercările de distrugere a procuraturii, chiar şi sub pretextul unei lupte pentru democraţie. Drumul spre Iad este pavat întotdeauna cu bune intenţii. Cred că ne aflăm cu toţi aici pentru că s-a ajuns la o limită, fiind ameninţat statul de drept, o parte inseparabilă a acestuia fiind independenţa procuraturii, esenţa sistemului judiciar bulgar”, a comentat Ivan Gheşev.

Protestatarii bulgari au blocat accesul în clădirea Administraţiei locale din Sofia

Protestatarii bulgari au blocat, luni dimineaţă, accesul în clădirea Administraţiei locale din Sofia, în cadrul unei noi acţiuni de tipul „blocaj-surpriză”, despre care au anunţat că se va desfăşura zilnic în capitala Bulgariei. Motivul pentru care au recurs la acest gest este declaraţia făcută de prefectul Sofiei, Ilian Todorov, care în urmă cu câteva zile i-a criticat aspru pe protestatari. Todorov a condamnat acţiunile manifestanţilor, care săptămâna trecută, au atacat o maşină în care se aflau o femeie şi doi copii mici. Incidentul a avut loc într-o intersecţie din centrul Sofiei. Protestatarii au solicitat o întâlnire cu prefectul capitalei. (www.dariknews.bg)

Sursa: Rador