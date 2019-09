25 septembrie

Dansul elefanților și mirosul sconcșilor. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 25 septembrie s-au născut William Faulkner, Dmitri Şostakovici, Michael Douglas, Robert Bresson, Mark Hamill, Christopher Reeve, Panait Cerna, Călin Turcu, Simion Pop, Maria Tănase!

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Eufrosina, Pafnutie Egipteanul, Serghei de la Radonej.

În „Kalendar” este a doua zi a Filipilor de toamnă, a serbărilor Lupilor. Teclele, începute ieri, cele trei zile ale dacilor.

O notă specială pentru Maria Tănase, pe care o pomenim astăzi. Aş dori să o aud mai mult la radio, să-i aud melodiile din maşinile care trec, de la ferestrele blocurilor, sau ale vilelor.

Am avut marele privilegiu să asist la concertul ei special dat pe scena ARLUS în anul 1959, pe Batiștei. Eram un copil, dar niciodată nu am mai văzut o sală mai plină şi un public mai entuziast. Apoi m-a uimit modul cum cânta Maria Tănase. Cum plimba microfonul fix cu stativ de fontă, greu, de-a lungul şi de-a latul scenei ca pe un iubit căzut pe câmpul de onoare. Pentru prima dată în viaţă am auzit şi văzut un public care cânta împreună cu solista, într-un imens cor. Oamenii plângeau, necunoscuţii se îmbrăţişeau, se râdea şi se plângea în acelaşi timp. A fost o mare sărbătoare românească!

A, uitasem să vă spun că, la balcon, în rândul întîi, sau în loje, nu mai știu cum era, a fost şi Gheorghe Gheorghiu-Dej. Nu s-a intonat imnul, nu s-au luat măsuri speciale, nu avea bodiguarzi. A plâns şi a râs împreună cu noi. Sigur, când a plecat i s-a făcut loc, lumea era politicoasă şi elegantă în acele timpuri, doar îşi făcuse educaţia între cele două războaie mondiale!

Nu, nu îmi place așa-zisa muzică populară românească, de astăzi. Adică ce aud de la țăranii din jur, vecinii mei. O țigănie infectă, nici măcar manele nu sunt. Asta se găsește pe piață, asta se vinde în târguri. Cred că odată și odată o să aduc stația de la București și o să dau la tot satul muzică populară românească. Cea adevărată, astăzi uitată, ca multe alte valori ale poporului român.

Mă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ce părere am despre prezidenţiabili?

Nu am nicio părere! Se apropie vremuri grele, vremuri foarte grele şi toată energia mea este canalizată ca să înţeleg posibilele dezvoltări ale viitorului. Să fac scenarii…

Vacarmul asurzitor al alegerilor prezidenţiale, pentru mine este o linişte calmă de apus de soare în deşert.

Sunt multe ştiri care nu vă sunt aduse la cunoştiinţă, multe conexiuni internaţionale eludate sau comentate bont, prosteşte. Nu am ce să fac, asta-i via, asta-i gara, vorba francezului, în traducerea lui Caragiale!

Cu nasul în cele două roabe de rahat naţionale, cu gândul la problemele noastre de hamsteri şi cu spectrul alegerilor prezidenţiale, românul de lângă tine, de lângă mine, tu, eu, suntem din nou prostiţi şi păcăliţi de perversitatea „păpuşarilor”.

Foaie verde de dudău, o să fie şi mai… bine!

Totuşi, chiar până în sihăstria mea de pustnic în rodaj, ajung stropi din cazanul cu pucioasă al vieţii politice româneşti.

Colin Powell spunea, odată, că, o campanie electorală îi aminteşte de dansul elefanţilor, de altădată. Și Kipling a scris o istorie despre dansul elefanților. Periodic, la interval de mai mulţi ani de zile, marea turmă de elefanţi se strângea undeva, în junglă, într-un loc secret şi misterios, aproape niciodată ştiut de oameni.

Legenda spune că în jungla tainică masivii masculi ai turmei încep un „dans” aproape ritual. În rânduri strânse păşesc ritmic şi apăsat, bătătorind şi strivind totul în cale.

Din când în când se opresc cu toţii brusc, ca să se legene şi să se odihnească câteva momente. Bubuitul paşilor pahidermelor, mormăitul ca şi momentele de tăcere, dar şi trâmbiţele lor alcătuiesc o melodie ciudată şi tainică care te înfioară dar te şi atrage. Jungla tace intimidată, toate animalele se ascund. Puternicii elefanţi, după circa două-trei ore de „dans”, alcătuiesc o poiană perfect bătătorită cu raza de 70-80 de metri. Apoi începe întrecerea pentru desemnarea celor patru masculi conducători ai turmei.

Un fel de turnir eliminatoriu. Animalele au un fair-play ce poate să fie de exemplu oamenilor. Cei învinşi recunosc imediat subordonarea prin aplecarea pe piciorele din faţă şi apoi pornesc spre rândul spectatorilor formaţi din femele şi masculi tineri. Uneori se mai frânge câte un colţ din preţiosul fildeş, dar niciodată un elefant nu a fost rănit mortal. Când în mijlocul poienii mai rămân doar câţva elefanţi, de obicei patru, cea mai în vârstă femelă, mama turmei, începe să trâmbiţeze puternic, urmată de toţi „spectatorii” și oprește întrecerea. Oare ştiu elefanţii să numere până la patru?

Conducătorii apără şi păzesc turma. Sunt ultimii care se adapă la râu. Sunt primii în înfruntările cu animalele de pradă. Aceştia sunt liderii.

Nu întâmplător Partidul Republican din USA a luat ca simbol Elefantul. Sigur, la cursul de PR se spune că este vorba de nişte caricaturi, cu măgari şi elefanţi, un fel de poveste cu Moş Crăciun. Dar mai sunt unii care ştiu. Dreapta tradiţională înseamnă responsabilitate, patriotism, spirit de sacrificiu. Ori, elefantul este un animal inteligent, conservator, pacifist, dar curajos. Periculos dacă îl scoţi din ale lui. Stânga a luat Măgarul. I se potrivește, democrații se pot mândri cu o ascendență ilustră, măgarul lui Buridan.

Pe de altă parte, tot sistemul electoral din SUA poartă amprenta responsabilităţii. Se poate spune că se repetă, la alt nivel şi cu alte mijloace, structura sistemului politic electiv din aristocraţia militară a Spartei antice. Marii Electori, despre care nu prea se scrie în presă, pentru că nu ai ce, fiind persoane onorabile, au desemnat, de mai multe ori, un Preşedinte, contra votului popular. Exemplu, alegerea lui Donald Trump. Alegerea electorilor, s-a dovedit, istoric vorbind, întotdeauna corectă. „Majoritatea greşeşte adesea” – a spus John Kennedy, un democrat curajos. Majoritatea l-a condamnat pe Iisus şi tot majoritatea a ales partidul lui Adolf Hitler și l-a făcut cancelar. Trăim, oare, o nouă criză a democraţiei?

Aici ar fi trebuit să mă refer la situaţia din România, dar cititorii m-au avertizat, altă dată, că aşa stric articolul. Spun doar că pe lângă dansul elefanţilor, alegerile din România sunt o răfuială de sconcşi. Iar acest miros foarte puternic şi dezagreabil al sconcșilor prezidențiabili, de untură râncedă, amestecată cu ouă stricate și cafea arsă, nu o să ne părăsească mult timp.

Acum vă rog să mă scuzați, dar am ceva comic de citit, cum vrea nefericita de Nancy Pelosi să abordeze procedura de impeachment a președintelui Donald Trump. Damn fucking liberals… așa a caracterizat situația un prieten, evident, republican, din Vest Virginia. Democrații nu au acceptat înfrângerea în campania electorala prezidențială de acum patru ani și o continuă, legând-o de cea de anul viitor. Măgari…

Michael Douglas împlinește astăzi 75 de ani, să-i spunem La mulți ani! Cred că o să-l revăd într-un film vechi și bun, ”The Game” din anul 1997. Filmul demonstrează că nimic nu este ceea ce pare a fi, cu o excepție – speranța că mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Ai încredere în forţele tale, aşa că lucrurile îţi par mai uşoare de făcut. Niciun obstacol în perspectivă, negociază, căuta alianţe şi acceptă, dacă nu se poate altfel, mici compromisuri. O întâlnire importantă la mijlocul zilei, la prânz, te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, de apartament, de cămin, în general.

TAUR O zi densă. Analizează bine înainte să porneşti pe un nou drum. Ceea ce începi astăzi poate aduce rezultate contradictorii. Nu lua visurile drept realitate, promisiunile drept garanţii! Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Afacerile sentimentale sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel.

GEMENI Primeşti nişte veşti care te încurcă! Azi e bine să fii mai sigur pe tine, mai hotărât! Sau măcar să pari aşa faţă de cei din jur. Joacă un rol pozitiv şi poţi primi aplauze pe scena vieţii! Ascensiunea ta din ultimul timp şi ultimile mişcări profitabile atrag invidii şi bârfe. Domeniul dragostei şi al relaţiilor sociale nu este aspectat, deschizînd cutia Pandorei, a neprevăzutului.

RAC Astăzi, ca să-ţi atingi scopurile, trebuie să uzezi de diplomaţie şi politeţe, de care ştii foarte bine să te foloseşti. Sigur, dacă nu e vorba de nişte nesimţiţi de mitocani. Atunci, renunţă! Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent, ai multe şanse să reuşeşti în ceea ce îţi propui.

LEU Configuraţia astrală avantajează proiectele personale şi/sau domeniul sentimental. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în cursul dimineţii. Sunt mari, destul de mari interese în joc! Este şi o zi cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, care sunt malefic aspectate. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii.

FECIOARĂ Pe plan profesional trebuie să iei imediat unele măsuri, decizii care nu mai suferă amânare. Comunicarea este avantajată, stelele îţi conferă astăzi un dar al negocierii şi al convingerii. Fii foarte atent la surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Poate este vremea să-ţi diversifici activitatea. Vin vremuri foarte grele, probabil că economia se va prăbuşi, şi tot oamenii cinstiţi o să sufere, aşa că trebuie să te pregăteşti de pe acum.

BALANŢĂ Magnetismul personal, carisma, este în creştere, poţi lămuri unele situaţii sentimentale, sau să faci unele alegeri. E puţin cam târziu să te cuprindă regretele pentru greşelile din trecut! Nu te apuca de lucruri noi mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile de afaceri sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în economic-social-politic-dragoste.

SCORPION Astăzi eşti ascultat cu multă atenţie, pentru că propunerile tale sunt logice, constructive şi aduc soluţii la probleme! Modul acesta pozitiv de comportament trebuie să-ţi aducă succes! Totuşi ai o veste despre nişte pagube, nişte pierderi de bani. La o verificare mai atentă vei vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi ca nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor, dar nu duce vorba, nu trîmbiţa veştile prietenilor, colegilor, rudelor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor. Nu aşa devii interesant şi popular.

SĂGETĂTOR Nu este uşor să fii motivat astăzi, ai o seamă de reţineri. Bănuielile tale cuprind un spectru larg al incompetenţei, nesimţirii şi a prostiei celor cu care lucrezi. Fă-te că nu ştii! Profesional vorbind, trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante – este concluzia zilei de astăzi. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea…

CAPRICORN Astăzi mergi direct la miezul problemei, la esenţă. Nu prea îţi place ce găseşti, dar asta-i via, asta-i gara, vorba francezului! Stelele indică, nu obligă să-ţi placă ceva, sau pe cineva! Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. Nu apare nicio ameninţare serioasă, nici în stele, nici pe piaţă. În perioada menţionată afacerile de inimă (nu cardiologice) sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări.

VĂRSĂTOR Cu toată situaţia financiară de criză, astăzi eşti foarte entuziast şi optimist. Prietenii te apreciază pentru că buna ta dispoziţie este contagioasă, benefică şi… rară în aceste timpuri! Îţi este mult mai convenabil să fi producătorul şi regizorul piesei cotidiene decât unul dintre actorii de pe scenă. Poate o să ai mai puţină glorie şi aplauze, dar cu siguranţă mai multă stabilitate şi mai mulţi bani.

PEŞTI Eşti prudent, stai între două ape, este normal să nu sari imediat de gâtul cuiva, chiar dacă îţi place persoana respectivă. Dar, prin limbajul nonverbal, poţi să-ţi arăţi interesul! Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volumul unei Niagare. Pe total: zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare. După masa de prânz evită întîlnirile de afaceri strategice, sau, plăţile cu numerar!

