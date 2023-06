Daniela Crudu, noi detalii despre momentele de panică prin care a trecut. Cu ce probleme s-a confruntat după ce a născut prematur

Daniela Crudu a născut mai devreme faţă de data normală. În urma unui control medical, doctorul a sesizat că bebelușul nu mai mișca şi s-a decis că trebuie de urgență să se intervină, a povestit ea.

De asemenea, fosta asistentă TV știa despre faptul că avea probleme deoarece sarcina era prea joasă, dar a sperat ca totul va decurge normal până la naştere. Apoi, a trecut prin chinuri până când a născut și s-a putut convinge că micuța este bine.

Daniela Crudu a povestit la o emisiune TV câteva detalii despre perioada emoționantă din viața ei în care a devenit mămică. Cu toate acestea, Daniela Crudu a trăit și clipe de panică, deoarece a născut prematur. Bebelușul ei a avut o greutate de 2.440 de grame la naștere și a petrecut o noapte în incubator.

Daniela Crudu: A fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă

Invitată la emisiunea Xtra Night Show, Daniela Crudu a mărturisit în exclusivitate că a fost nevoită să nască la 36 de săptămâni din cauza unor complicații. Foasta prezentatoare a petrecut cinci zile în spital și a trăit sentimentul de teamă și incertitudine.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi”, a declarat Daniela Crudu.

Daniela Crudu a mai spus că fetița seamănă cu tatăl său și este foarte finuță şi frumoasă, realmente n-o mai interesează nimic, doar bebelușul contează.

„E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță. Cu el seamănă”, a mai declarat Daniela Crudu, potrivit antenastars.ro.