BREAKING NEWS! Fost MINISTRU, adus cu mandat în instanţă! CULISELE DOSARULUI unui RENUMIT OFIȚER SRI

Curtea de Apel Bucureşti a decis vineri ca fostul ministru al Agriculturii Daniel Constantin să fie adus cu mandat cu însoţitor pe 23 ianuarie, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir a fost condamnat în primă instanţă la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.





Daniel Constantin a fost chemat vineri în instanţă pentru a fi audiat ca martor, însă el nu s-a prezentat. Magistraţii au decis ca fostul ministru să fie adus cu mandat la termenul următor al procesului, 23 ianuarie. De asemenea, judecătorii au decis ca el să aducă dovezi privind imposibilitatea prezentării la termenul de vineri, în caz contrar va fi amendat cu 5.000 de lei.

Vineri, în sala de judecată a fost audiat fostul şef al ANAF Gelu Diaconu în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o, pe 30 mai 2014, la sediul ANAF, cu ambasadorul Olandei şi omul de afaceri libanez Rami Ghaziri. Fostul şef al ANAF a explicat că ambasadorul Olandei a intervenit la el pentru a obţine rambursări de TVA în favoarea firmelor lui Ghaziri.

"Discuţia cu ambasadorul Olandei s-a desfăşurat pe 2-3 subiecte. Unul se referea la procesul de reformă de la ANAF, al doilea - întârzierile înregistrate de ANAF cu rambursările de TVA şi al treilea subiect, care exceda uzanţelor, era prezentarea activităţilor firmelor lui Ghaziri. Această din urmă chestiune abordată de ambasadorul Olandei am apreciat-o ca depăşind limitele uzanţelor noastre. Ambasadorul Olandei a vorbit de întârzierile rambursării TVA pentru firmele lui Ghaziri, după care i-a dat cuvântul acestuia să-şi exprime nemulţumirile (...) Am perceput această întâlnire cu ambasadorul Olandei ca o încercare a acestuia de a-i facilita lui Rami Ghaziri obţinerea acelor rambursări de TVA (...) Mi s-a părut neuzuală intervenţia ambasadorului Olandei, deoarece Rami Ghaziri nu era cetăţean olandez. Eu am înţeles că el avea relaţii economice importante cu firme din Olanda", a declarat Gelu Diaconu.

Pe de altă parte, Diaconu a spus că, probabil, la acea întâlnire a participat şi fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir, însă nu îşi mai aduce aminte cu exactitate.

"Nu sunt foarte sigur dacă, într-adevăr, Daniel Dragomir a participat la acea întâlnire. Probabil a participat. Îmi este greu să îmi aduc aminte, nu era o figură notorie. Dacă Dragomir a fost prezent, cu siguranţă nu am schimbat un cuvânt cu acesta şi nu îmi aduc aminte să-mi fi fost prezentat (...) Nu pot afirma cu certitudine că la întâlnire a participat şi Daniel Dragomir. Categoric, Daniel Dragomir şi Marinela Dragomir nu au făcut nicio intervenţie asupra mea în legătură cu activitatea ANAF", a afirmat Gelu Diaconu.

Magistraţii au decis ca Rami Ghaziri să fie citat în Liban, la Beirut, pentru a putea fi audiat prin intermediul unei comisii rogatorii, urmând ca procedura să fie îndeplinită de Ministerul Justiţiei.

În decembrie 2016, Daniel Dragomir a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii.

În schimb, el a fost achitat pentru celelalte infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată de DNA, respectiv uz de fals; spălare a banilor; folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În acelaşi dosar, Marinela Zoica Dragomir, soţia lui Daniel Dragomir, a fost condamnată tot la un an închisoare cu suspendare.

Lovitura CRUNTA pentru Klaus Iohannis! Ce se intampla dupa ce a fost sesizat la CCR

Pagina 1 din 2 12