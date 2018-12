După PROBLEMELE PENALE, la un pas de MOARTE. MANELISTUL Dani Mocanu, VICTIMĂ a unui ACCIDENT RUTIER GRAV. Detalii de ULTIMA ORĂ

Dani Mocanu a fost implicat într-un accident rutier grav în drum spre Timişoara. La volan se afla artistul, iar în maşină şi o parte din membrii trupei sale. Dani Mocanu a povestit pentru un post de televiziune cum s-a întâmplat accidentul.





„Mulţumesc lui Dumnezeu că suntem ok şi că am putut să opresc maşina până la urmă! E foarte greu! La viteza pe care o aveam, să îţi explodeze un cauciuc, e foarte greu! Am zis Doamne Ajută, altceva nu mai contează acum! Se poate întâmpla, se poate întâmpla oricui, îţi dai seama!”, a spus Dani Mocanu.

„Acum jumătate din formaţie suntem în aceeaşi maşină, suntem pe o rampă ridicaţi, suntem tractaţi! A fost singura soluţie!”, a mai mărturisit artistul, potrivit WOWbiz.ro.

