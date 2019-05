Dăncilă face declaraţii cu ţintă precisă. „Decizia politică a unor state membre ne împiedică să aderăm la Spaţiul Schengen”

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, vineri, că după Summitul UE de la Sibiu, ar trebui luate decizii în legătură cu intrarea României în spaţiul Schengen, în care ţara noastră ar trebui să se regăsească.





De asemenea, Dăncilă a mai spus că „decizia politică a unor state membre ne împiedică să aderăm la Spaţiul Schengen", potrivit agerpres.ro „Este important pentru ţara noastră summit-ul de la Sibiu, fiecare ţară care deţine preşedinţia rotativă are un summit informal. Important este ca la acest summit să fie luate decizii în care să se regăsească şi România. De aceea am solicitat domnului preşedinte (Klaus Iohannis - n.r.) ca în discuţiile pe care le are cu lideri europeni să vorbească despre Schengen, pentru că ştim că este vorba doar de o decizie politică, îndeplinim condiţiile tehnice pentru aderare la Schengen încă din 2011, lucru de altfel confirmat şi de Comisia Europeană. Dar decizia politică a unor state membre ne împiedică să aderăm la Spaţiul Schengen. I-am solicitat domnului preşdinte să profite de acest summit, să vorbească cu liderii europeni, pentru că suntem în România, şi să aducem, în urma acestui summit, şi ceva care este de interes pentru ţara noastră şi pentru români", a spus Dăncilă. Premierul Viorica Dăncilă împreună cu Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor şi Petre Daea, ministrul Agriculturii într-o vizită în judeţul Arad.

LIVE VIDEO. Simona Halep joaca ACUM pentru MAREA FINALA! Ce meci!

Pagina 1 din 1