Acesta susține că „am trimis in nou o scrisoare oficială doamnei prim-ministru pe cale diplomatică, în care mi-am exprimat indignarea și am cerut clarificarea poziției guvernului”, potrivit Deutsche Welle.

„Cu indignare am fost nevoit să iau la cunoștință noua calomniere din partea unui înalt reprezentant al unui partid de guvernamânt la adresa minorității germane din România.

Postarea doamnei Dana Varga, consilier de stat a guvernului Dăncilă, prin care se forțează o asemănare între președintele României, domnul Klaus Johannis, membru ale acestei minorități, cu Adolf Hitler, îl vizează pe președintele țării, dar lovește din nou – după incidentele anterioare provocate de domniile lor, Liviu Pop, Lia Olguța Vasilescu și Darius Vâlcov – minoritatea germană în totalitatea ei.

Această defăimare repetată a unei minorități naționale, care promovează scindarea societății civile, este absolut inadmisibilă. Am abordat această temă în urmă cu câteva săptămâni în cadrul celei de a 22-a sesiuni interguvernamentale româno-germane la Sibiu, unde guvernul României și-a asumat obligația să acorde protecția cuvenită minorității germane pe baza tratatului bilateral de prietenie și cooperare în Europa între România și Germania din anul 1992. Acest nou atac este în totală contradicție cu obligațiile asumate și nu poate trece neobservat. Din acest motiv am adresat din nou o scrisoare oficială doamnei prim-ministru pe cale diplomatică, în care mi-am exprimat indignarea și am cerut clarificarea poziției guvernului.

„Relația politică și diplomatică între țările noastre este stabilă și funcțională și nu trebuie afectată de unele derapaje ale unor reprezentanți înalți ai actualei guvernări. Societatea civilă – aceasta am putut constata de repetate ori – în mare majoritate nu se alinează încă acestor defăimari, ci le dezaprobă. Acest fapt este o bază bună pentru întărirea relațiilor bilaterale. Minoritatea germană însăși este – împreună cu diaspora română din Germania – o punte de prietenie între cele două țări. Ei sunt adevărații „ambasadori ai României“, și nu actorii politici de tipul Pop, Vasilescu, Vâlcov sau Varga, susține Bernd Fabritius.

