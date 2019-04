Dăncilă anunță o discuție cu Tudorel Toader. Vor vorbi despre modificările din Justiție. Și Timmermans este vizat

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că Guvernul nu a dat niciun act normativ „care să lezeze în vreun fel bunul mers al Justiției”, adăugând că va avea o discuție „sinceră” cu vicepreședintele CE, Frans Timmermans, în care va reitera cele spuse cu o săptămână în urmă.





„Nu am discutat încă cu Frans Timmermans, am fost plecată din ţară, am fost în Slovacia, în vizită oficială, dar voi avea o discuţie cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, o discuţie sinceră, în care reiterez ceea ce am spus la începutul şedinţei de Guvern (de săptămâna trecută - n.r.). Nu înţeleg de ce această abordare. Aţi văzut, nu s-a dat niciun act normativ care să lezeze în vreun fel bunul mers al Justiţiei, iar, în acelaşi timp, am avut discuţii cu Frans Timmermans despre anumite acte normative care consider că trebuie date în România, mă refer la completul de cinci, pentru că fiecare are dreptul la un proces corect. Voi avea această discuţie cu domnul Timmermans şi voi avea o discuţie şi cu ceilalţi care ne cer nouă să nu intervenim în Justiţie şi Guvernul României nu a intervenit sub nicio formă, dar, în acelaşi timp, pe de altă parte, ne cer să intervenim pentru anumite aspecte în Justiţie. Domnul Tajani, da. Deci, efectiv nu mai înţelegem nimic, să intervenim sau să nu intervenim în Justiţie”, a declarat Dăncilă.

Ea a adăugat că justiția trebuie făcută de judecători, iar Guvernul nu trebuie să intervină.

„Dacă noi nu intervenim, nici ceilalţi nu trebuie să facă acest lucru. Cred că au fost declaraţii politice, se apropie o campanie electorală şi cred că punctul de vedere a fost mai mult politic decât cel pliat pe realitate”, a mai spus Dăncilă.

Premierul a declarat că nu a discutat cu ministrul Justiției în privința unei ordonanțe de urgență cu privire la completurile de cinci judecători de la ÎCCJ.

„O să am o discuţie cu Tudorel Toader. Sunt de acord că trebuie să armonizăm toate directivele europene, sunt obligatorii, avem şi avertisment de infringement pe unele dintre ele, că trebuie să transpunem toate deciziile Curţii Constituţionale. Cred că acestea sunt lucruri de normalitate, dar cred că vorbim prea mult despre Justiţie”, a afirmat premierul, conform Agerpres.

Cum arăta Lia Olguţa Vasilescu în tinereţe, la intrarea în politică! FOTO

Pagina 1 din 1