DĂNCILĂ le trimite ROMÂNILOR un mesaj de ANUL NOU: „Guvernul a luat deciziile corecte pentru România”. VIDEO

Viorica Dăncilă a transmis luni un mesaj de Anul Nou, în care spune că, şi în 2019, echipa guvernamentală va continua să ia "deciziile corecte pentru România", ea precizând că scopul Executivului este "unul clar - o creştere economică sustenabilă şi investiţii majore care să aducă un trai mai bun pentru cât mai mulţi cetăţeni, dar şi o Românie demnă şi mândră".





„2018 a fost un an important pentru naţiunea română, am sărbătorit împreună Centenarul Marii Uniri, prilej pentru a ne reconfirma ataşamentul faţă de valorile şi tradiţiile care ne fac unici în lume şi la care ne raportăm pentru viitor. Privim cu încredere spre noul an şi cu mulţumirea că măsurile pe care le-am luat au adus o viaţă mai bună românilor. Veniturile pensionarilor şi salariaţilor au crescut consistent, iar în economie au fost create peste 100.000 de noi locuri de muncă. Am pus solidaritatea socială în centrul politicilor guvernamentale şi totodată am fost preocupaţi de stimularea investiţiilor în domeniile strategice prin crearea cadrului legislativ necesar. Alături de miniştrii din Cabinet şi împreună cu preşedinţii alianţei PSD - ALDE, colegii din cele două partide care susţin acest guvern, am reuşit să onorăm angajamentele pentru care am primit încrederea a milioane de cetăţeni. Mai avem multe de făcut şi vă asigur că vom continua să luăm deciziile corecte pentru România. Scopul nostru este unul clar - o creştere economică sustenabilă şi investiţii majore care să aducă un trai mai bun pentru cât mai mulţi cetăţeni, dar şi o Românie demnă şi mândră”, afirmă Viorica Dăncilă în mesajul de Anul Nou.

Ea subliniază că România este pregătită pentru preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, mandat care va fi preluat de ţara noastră începând cu 1 ianuarie.

„Dragi români, mâine preluăm preşedinţia Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele şase luni. Este un proiect de ţară care trebuie să ne unească - instituţii ale statului, forţe politice şi societate civilă, pe toţi românii, oriunde s-ar afla. Vă asigur că suntem pregătiţi să avem un mandat de succes pentru ca România demnă să se înalţe şi să îşi recapete locul şi importanţa cuvenită în Europa şi în lume. Vă urez tuturor linişte, sănătate şi belşug în noul an. La mulţi ani, români, oriunde v-aţi afla!”, îşi încheie premierul mesajul, transmite Agerpres.

Vesti proaste pentru soferi, in 2019! Ce ii asteapta pe romani

Pagina 1 din 1